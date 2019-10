"Obrovský talent se skvělým instinktem." Boston velebí čtyřgólového Pastrňáka

Český hokejový útočník David Pastrňák po prvním čtyřgólovém představení v NHL chválil své spoluhráče.

Třiadvacetiletý odchovanec Havířova zařídil v pondělí výhru Bostonu nad Anaheimem 4:2 a ke svému pátému hattricku v kariéře přidal jednu branku navrch. Čtyři góly v jednom zápase NHL dal jako třináctý Čech v historii a první od Tomáše Hertla, jemuž se to podařilo před šesti lety v dresu San Jose.

"Dávat góly je vždycky skvělé. Za tohle jsem ale placený," usmíval se Pastrňák, který čtyřmi brankami v jednom utkání vyrovnal klubový rekord. Celkově strávil na ledě více než šestnáct minut a z pěti střel čtyřikrát poslal puk za záda brankáře Anaheimu Johna Gibsona. Dvakrát skóroval v přesilovkách, na dvě branky mu shodně nahráli Torey Krug a Brad Marchand.

První gól dal Pastrňák v páté minutě v přesilové hře. Patrice Bergeron mu posunul puk na levý kruh, kde byl český střelec volný a z první prostřelil Gibsona. Početní výhodu Bruins využili už po osmi sekundách.

"Výborně to udělal Bergy, pro brankáře je vždy těžké se potom přesunout," vyzdvihl Pastrňák parádní nahrávku od kapitána Bruins. "Před brankou vždycky čekají Bergeron a DeBrusk, mým úkolem je vystřelit z první, aby z toho potom případně mohla být alespoň dorážka," popisoval.

Pastrňák potom potrestal dvě zaváhání obránce Anaheimu Hampuse Lindholma. Jeho rozehrávku nejprve v polovině druhé třetiny sebral Marchand a posunul puk do gólové pozice českému parťákovi. V úvodu druhé části potom Lindholm po buly nechtěně bruslí odrazil puk přímo na čepel bostonského kanonýra, který pohotovou střelou završil hattrick a odpověděl na snížení Rickarda Rakella.

Gólem na 3:1 dosáhl Pastrňák už čtvrtého hattricku od začátku minulé sezony. V této statistice je za sledované období nejlepší v lize, až za ním jsou ostrostřelci Alexandr Ovečkin a Patrik Laine, kteří mají oba po třech třígólových zápisech.

"Jen se snažím být vždy lepší než minulou sezonu, to je můj největší cíl na začátku každého ročníku. Chci se pořád posouvat, na tom se snažím pracovat," řekl Pastrňák.

Čtvrtou branku připravil hlavní hvězdě zápasu opět Marchand, který z levého kruhu předložil puk na brankoviště a Pastrňák jej snadno zametl do odkryté klece. Už potřetí v této sezoně tak NHL viděla čtyřgólové představení. Pastrňák svým výkonem napodobil detroitského Anthonyho Manthu, který dal čtyři góly Dallasu, a edmontonského Jamese Neala, jenž se čtyřikrát trefil do sítě New York Islanders.

Pastrňák se v tabulce ligových kanonýrů zařadil na druhé místo právě za Neala, který má v úvodu sezony výtečnou formu a skóroval už osmkrát. Společně s Manthou a Austonem Matthewsem z Toronta má na kontě šest zásahů. V kanadském bodování je Pastrňák pátý s deseti body.

"Je opravdu skvělý. Chodí do prostorů, kde musí být, aby dával góly. V lajně jim to klape," pochvaloval si kouč Bostonu Bruce Cassidy souhru Pastrňáka s Marchandem a Bergeronem.

"Je to hokejista s velkým talentem a je při každé akci nebezpečný. Bez ohledu na to, kde se na ledě nachází a kam dostane puk, musíte odvádět dobře svou práci a hlídat si ho, protože jinak si najde pozici ke skórování," prohlásil Marchand. "Je to výjimečný výkon. Má na to talent a instinkt, chce být neustále klíčovým hráčem," doplnil Bergeron.