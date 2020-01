Pittsburgh - Boston 0:2. Skvělý úvod Bruins, na trefu Bergerona navázal gólem Bjork

0:11

BOSTON DÁVÁ GÓL! Tak to je opravdu vynikající úvod hostů. Po vyhraném buly vnikli Medvědi do pásma po levé straně, odkud Pastrňák poslal touš na střed, kde jej protečoval na pravý kruh Marchand do jízdy PATRICI BERGERONOVI, který překonal Matta Murrayho. Asistence: Brad Marchand, David Pastrňák.