Zámořská NHL řeší případný návrat hráčů na olympiádu

Sezona NHL se bude od 1. srpna dohrávat v Torontu a Edmontonu. Podle agentury AP se na tom předběžně dohodlo vedení severoamerické hokejové ligy s hráčskou asociací.

Zástupci obou stran v pondělí potvrdili, že dojednali podmínky restartu soutěže a navíc se shodli i na možnosti prodloužení kolektivní smlouvy o čtyři roky do roku 2026.

Všechny předběžné dohody ještě bude muset schválit Rada guvernérů NHL, výkonný výbor NHLPA a její členové. Hlasování by se mělo uskutečnit během příštích několika dnů.

Rozšířené play off pro 24 týmů podle plánu odstartuje v Kanadě 1. srpna. Tréninkové kempy se otevřou 13. července a jednotlivé kluby budou moci zahájit přesun do svých hostitelských měst 26. července. Toronto a Edmonton budou hostit minimálně kvalifikační kolo a první dvě kola play off. Zástupci NHL a NHLPA to zatím oficiálně nepotvrdili.

Dohoda o prodloužení kolektivní smlouvy by přinesla jistotu do příštích let. Současný kontrakt vyprší v září 2022, nový podle informací AP řeší i případný návrat hráčů z NHL na olympijské hry.

NHL se kvůli covidu-19 zastavila 12. března. Zbytek základní části byl zrušen, pro sedm nejhorších týmů sezona skončila. Držitel Stanleyova poháru by měl být znám na počátku října.