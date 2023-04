Bruins vyrovnali rekord NHL. Zacha rozhodl dvěma góly, Pastrňák asistoval

Hokejisté Bostonu zdolali díky dvěma gólům Pavla Zachy na svém ledě New Jersey 2:1 a 62. výhrou v základní části vyrovnali rekord NHL. Lídr soutěže navázal na výkony Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19).

David Pastrňák asistoval u rozdílové trefy Zachy, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, Ondřej Palát přihrál na jediný gól Devils. Tomáš Hertl skóroval za San Jose, které doma podlehlo Edmontonu 1:6.

Radek Faksa pomohl asistencí k výhře Dallasu 2:1 po nájezdech nad Vegas. Přihrávku si připsal i Jakub Vrána, ale se St. Louis podehl na ledě Minnesoty 3:5. Z českých gólmanů chytal v sobotu jen Petr Mrázek, který pustil sedm branek z 31 střel při prohře Chicaga 3:7 v Seattlu.

Zacha působil v New Jersey od sezony 2015/16 až do loňského léta, kdy byl vyměněn do Bostonu. Český útočník se proti svému bývalému zaměstnavateli vytáhl. Ve druhé minutě otevřel skóre v přesilové hře tečí a v čase 4:44 zvýšil na 2:0, když bekhendem dorazil Pastrňákovu střelu. Zacha tak zaokrouhlil počet vstřelených branek v sezoně na dvacet, což se mu v základní části NHL povedlo poprvé v kariéře.

New Jersey snížilo v sedmé minutě brankou Jespera Bratta ze sólového úniku. U jeho trefy asistovali Palát a Jack Hughes, který vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáše v počtu bodů za sezonu (96).

Hertl upravil skóre v osmé minutě střelou z předbrankového prostoru na 1:1. Zbytek zápasu ale patřil Edmontonu. Vedení vrátil kanadskému klubu Connor McDavid, který v utkání vstřelil dvě branky, na jednu nahrál a přehoupl se přes hranici 150 bodů (64+87). Tuto metu překonal naposledy Mario Lemieux v sezoně 1995/96.

NHL:

Buffalo - Carolina 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Branky: 4. a 39. Mittelstadt, 25. Dahlin, 47. Thompson - 15. Jarvis, 15. Fast, 32. Aho. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.199. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Mittelstadt, 3. Skinner (všichni Buffalo).

Detroit - Pittsburgh 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 32. Suter - 20. a 44. Crosby, 10. A. Nylander, 32. Heinen, 53. Malkin. Střely na branku: 20:28. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Heinen, 3. A. Nylander (všichni Pittsburgh).

Dallas - Vegas 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 33. Kiviranta (Faksa), rozhodující sam. nájezd Hintz - 15. Howden. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Quick (Vegas), 3. Kiviranta (Dallas).

San Jose - Edmonton 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Branky: 8. Hertl - 19. a 55. McDavid, 6. Nugent-Hopkins, 31. Hyman, 40. Ryan, 50. Broberg. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Hyman (všichni Edmonton).

Arizona - Anaheim 5:4 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 13. Fischer, 27. Crouse, 30. Keller, 60. Maccelli, 64. Hayton - 15. a 46. Henrique, 33. R. Strome, 59. M. Jones. Střely na branku: 39:29. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Hayton, 2. Keller (oba Arizona), 3. Henrique (Anaheim).

Columbus - NY Rangers 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky: 11. Vesey, 12. Kreider, 45. Mikkola, 60. Trocheck. Střely na branku: 20:28. Diváci: 18.824. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Kreider, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

Ottawa - Tampa Bay 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Branky: 1. Batherson, 11. J. Gauthier, 27. P. Brown, 40. DeBrincat, 43. Sokolov, 51. Kastelic, 60. Giroux - 3. Killorn, 34. Hagel, 35. Hedman, 47. Point. Střely na branku: 40:24. Diváci: 19.044. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Sanderson (oba Ottawa), 3. Stamkos (Tampa Bay).

Toronto - Montreal 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Branky: 10. a 25. Marner, 16. a 47. Tavares, 24. W. Nylander, 54. Matthews, 57. Bunting - 23. Kovacevic. Střely na branku: 46:21. Diváci: 19.033. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares, 3. O'Reilly (všichni Toronto).

Washington - Florida 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Branky: 29. D. Strome, 37. Wilson - 31. Verhaeghe, 34. Ekblad, 59. M. Tkachuk, 60. Reinhart. Střely na branku: 24:37. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk (Florida), 2. Wilson, 3. Lindgren (oba Washington).

Winnipeg - Nashville 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 36. Scheifele, 42. Pionk. Střely na branku: 38:28. Diváci: 14.075. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Hellebuyck (oba Winnipeg), 3. Saros (Nashville).

NY Islanders - Philadelphia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 15. Mayfield, 28. Nelson, 36. Bolduc, 59. Fasching. Střely na branku: 21:27. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Horvat, 3. Dobson (všichni NY Islanders).

Boston - New Jersey 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 2. a 5. Zacha (na druhou Pastrňák) - 7. Bratt (Palát). Střely na branku: 40:30. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Ullmark (oba Boston), 3. Blackwood (New Jersey).

Minnesota - St. Louis 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Branky: 12. Hartman, 12. Steel, 35. F. Gaudreau, 40. Spurgeon, 59. Brodin - 6. Blais (Vrána), 42. Neighbours, 48. Bučněvič. Střely na branku: 30:40. Diváci: 19.191. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Steel (oba Minnesota), 3. Leddy (St. Louis).

Seattle - Chicago 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Branky: 5. Tolvanen, 9. Eberle, 20. Gourde, 33. A. Larsson, 34. Sprong, 52. McCann, 55. Geekie - 6. a 31. S. Jones, 36. Reichel. Střely na branku: 31:29. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval sedm gólů z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 77,4 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Oleksiak, 2. McCann, 3. Sprong (všichni Seattle).

Vancouver - Calgary 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 10. McWard, 14. E. Pettersson, rozhodující sam. nájezd Kuzmenko - 41. E. Lindholm, 47. Kadri. Střely na branku: 33:43. Diváci: 18.852. Hvězdy zápasu: 1. Demko (Vancouver), 2. E. Lindholm (Calgary), 3. McWard (Vancouver).

Los Angeles - Colorado 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky: 28. a 47. Kempe, 33. Arvidsson - 22. a 47. Malgin, 23. Newhook, 42. Hunt. Střely na branku: 41:23. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Malgin (Colorado).

Tabulky

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Boston 79 62 5 12 290:168 129 2. x-Toronto 79 47 11 21 270:216 105 3. x-Tampa Bay 80 45 6 29 275:250 96 4. Florida 80 42 7 31 285:265 91 5. Buffalo 78 39 7 32 282:287 85 6. Ottawa 80 38 7 35 255:265 83 7. Detroit 79 35 10 34 238:264 80 8. Montreal 80 31 6 43 226:298 68

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 79 50 9 20 254:205 109 2. x-New Jersey 80 50 8 22 280:220 108 3. x-NY Rangers 80 47 12 21 273:213 106 4. NY Islanders 80 41 9 30 237:215 91 5. Pittsburgh 80 40 10 30 258:256 90 6. Washington 79 34 9 36 244:253 77 7. Philadelphia 79 29 13 37 210:265 71 8. Columbus 79 24 8 47 206:319 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 78 48 6 24 266:215 102 2. x-Dallas 79 44 14 21 273:215 102 3. x-Minnesota 79 45 10 24 238:216 100 4. Winnipeg 79 44 3 32 236:218 91 5. Nashville 79 40 8 31 219:229 88 6. St. Louis 80 37 7 36 261:295 81 7. Arizona 80 28 13 39 223:290 69 8. Chicago 79 25 6 48 193:290 56

Pacifická divize:

1. x-Vegas 80 49 9 22 265:227 107 2. x-Edmonton 80 48 9 23 318:257 105 3. x-Los Angeles 80 45 10 25 272:254 100 4. x-Seattle 79 45 8 26 283:248 98 5. Calgary 80 37 16 27 255:248 90 6. Vancouver 79 36 7 36 268:289 79 7. San Jose 79 22 16 41 229:307 60 8. Anaheim 79 23 11 45 200:325 57

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" zisk Prezidentské trofeje.