Kde bychom bez něj byli? velebí Bruins univerzála Zachu. Osvobodila ho výměna

Česká kolonie mu svědčí. Hokejista Pavel Zacha po výměně z New Jersey do Bostonu podává skvělé výkony. Poprvé v kariéře v NHL by pomohl překonat padesátibodovou hranici.

Bostonští Bruins museli v noci na pondělí hrát ve Vegas bez zraněného Davida Krejčího. Trenér Jim Montgomery však nezoufal. Do středu druhé lajny, kde Krejčí za normálních okolností vládne, napasoval Zachu.

Pětadvacetiletý Čech se tam posunul z levého křídla stejné formace a po boku měl Taylora Halla s Davidem Pastrňákem, který však v průběhu klání povýšil do elitního útoku a vyměnil si místo s Jakem DeBruskem.

Nakonec ale nerozhodlo elitní trio, ale právě druhá lajna. Hall zkraje třetí třetiny vybojoval puk pro Zachu, který pak dokonalou žabičkou přihrál na gól DeBruskovi. Boston rázem vedl 2:1 a později přidal ještě jednu branku.

Gólová souhra Zachy a DeBruska:

This pass from Pavel Zacha is oh-so-saucy... 🥫 pic.twitter.com/Mxg840m3T3 — NHL (@NHL) December 12, 2022

"Počínal si opravdu dobře," hodnotil Zachovu šichtu ve středu útoku Montgomery. "Řekl bych, že v obranné třetině byl přímo skvělý. Své spoluhráče doplňoval po celém hřišti."

Českého hokejistu chválil také web The Athletic, který napsal: "Každý tým potřebuje hráče, jako je Zacha."

Mladý útočník plní v aktuální sezoně potřebnou roli univerzála. Vyzkoušel si první, druhou i třetí formaci, levé křídlo i pozici centra. Poslední dobou nastupoval nalevo od Krejčího s Pastrňákem, ale při zranění prvně jmenovaného se musel znovu přesunout.

"Abych byl upřímný, nevím, kde bychom bez něj byli, protože ho využívám na každé pozici a v každé situaci a on se neustále zlepšuje," vysekl Zachovi poklonu Montgomery skrz deník Boston Herald. "To mě na tom baví. Jak dobrý jednou může být? Myslím, že o pár úrovní by se ještě posunout mohl."

Po 27 zápasech rozjetého ročníku má Zacha 17 bodů (3+14). Pokud nastolené tempo udrží, tak poprvé v NHL překoná metu 50 bodů.

Možná mu rozvázala ruce předsezonní výměna za Erika Haulu. V New Jersey, které z něj v draftu 2015 udělalo celkovou šestku, pravidelně slýchal, že nenaplňuje potenciál. Nabízelo se to, neboť šel na řadu těsně před Timem Meierem nebo Mikkem Rantanenem, kteří už nějaký čas patří k ligovým superhvězdám.

"Mám pocit, že se to po trejdu do Bostonu už moc neřeší," líčil před časem Zacha. "Lidé o mně neříkají: 'Hm, byla to šestka draftu.' Už necítím takový tlak. Když přijdete do nového týmu, je to zkrátka za vámi, zvlášť v určitém věku a po tolika letech od draftu."

Zacha není prvním vysoko taženým hokejistou, kterému prospěla výměna. "Opakuje se to," podotkl kouč Montgomery. "Třeba Florida má Sama Bennetta (čtyřka draftu 2014, pozn. red.), to je perfektní příklad. V Calgary neprorazil a dostal se na Floridu, kde není pod takovým tlakem. Najednou vyniká a naplňuje svůj potenciál. Myslím, že to samé se teď děje u Pavla."

Zacha si pochvaluje i to, že v Bostonu více oceňují jeho méně viditelnou práci, tedy bránění nebo vyhrávání osobních soubojů. V hodnocení pobytu na ledě má zatím na kontě sedm plusových bodů, což v New Jersey, které donedávna hrálo v ligovém suterénu, nebývalo zvykem.

Jedinou Montgomeryho výhradou je, že Zacha málo střílí. Mezi útočníky Bruins je s průměrem 1,74 až sedmým nejpilnějším střelcem. Není překvapením, že vede Pastrňák s více než pěti střelami za zápas.

"Pavel má smrtící ránu, ale radši nahrává. Rád bych, aby to to bylo víc padesát na padesát," nabádá Montgomery svého oblíbeného univerzála.