Jágr je pátý v historické tabulce nahrávačů, Voráček dal oba góly Flyers

Jaromír Jágr se svojí jedinou asistencí v zápase Floridy s Winnipegem odpoutal od Paula Coffeyho a je pátým nejlepším asistentem v historii NHL.

New York - Hokejový útočník Jakub Voráček vstřelil ve středečním utkání NHL obě branky Philadelphie, která prohrála doma s New Yorkem Rangers 2:5, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal také Jaromír Jágr, který s Floridou podlehl Winnipegu 1:4. Čtyřiačtyřicetiletý hráč připravil jediný gól týmu a v historickém pořadí NHL se mezi nahrávači osamostatnil od Paula Coffeyho s počtem 1136 asistencí na páté příčce.

Voráček se vrátil do elitní desítky kanadského bodování soutěže, ze které vypadl, protože předchozí čtyři utkání vyšel naprázdno a neskóroval téměř měsíc. I v utkání s Rangers to dlouho nevypadalo, že by český útočník vybočil ze stínu posledních dní. Gólově se prosadil až v 53. a 58. minutě, kdy snižoval na 1:3 a 2:4.

V prvním případě měl Voráček štěstí, protože se v přesilové hře odrazila jeho přihrávka od brusle kapitána Rangers Ryana McDonagha do branky. Při druhé trefě ukázal český hráč, jak tvrdou má střelu a pořádnou ranou z pravé strany překonal Henrika Lundqvista podruhé. I hosté měli v utkání dvougólové střelce - Kevina Hayese a Michaela Grabnera.

Jediná gólová akce Floridy začala u Aarona Ekblada, který na obranné modré čáře zachytil nahození Bena Chiarota, puk poslal Jágrovi, který lehkým kontaktem přistrčil puk do jízdy Gregu McKeggovi.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan rychlý protiútok zakončil přesnou střelou k tyči a snížil na 1:2. Dalš drama ale odvrátila elitní útočná formace Jets, jejíž všichni tři členové Patrik Laine, Mark Scheifele a Nikolaj Ehlers v utkání skórovali.

Florida - Winnipeg 1:4, Dallas - Montreal 3:4 v prodl., Philadelphia - NY Rangers 2:5, Anaheim - Detroit 2:0, Vancouver - Arizona 3:0, Calgary - Colorado 4:1.

