Kapitány v Utkání hvězd NHL budou Price, Crosby, Subban a McDavid

před 2 hodinami

V zámoří bylo uzavřeno hlasování o kapitány All Star týmů NHL. Jaromíra Jágra nakonec v Atlantické divizi předstihl Carey Price.

New York - Kapitány týmů v Utkání hvězd NHL, které se odehraje 29. ledna v Los Angeles, budou Sidney Crosby, Connor McDavid, P.K. Subban a Carey Price. Všichni čtyři si vysloužili nejvíce přízně během hlasování hokejových fanoušků z celého světa.

Crosby, největší hvězda ligy a lídr obhájce Stanley Cupu Pittsburghu, bude šéfovat týmu Metropolitní divize. Další útočník McDavid (Edmonton) bude kapitánem mužstva Pacifické divize, obránce Subban (Nashville) bude mít "céčko" ve výběru Centrální divize a gólman Price (Montreal) povede hvězdy z Atlantické divize.

Víkend All Star se uskuteční od pátku 27. do neděle 29. ledna ve Staples Centre, hale Los Angeles Kings, kteří v této sezoně slaví 50 let od vzniku klubu. Samotná utkání mezi týmy jednotlivých divizí se budou hrát stejně jako loni v Nashvillu jen se třemi hráči na obou stranách, jako se hraje prodloužení v základní části NHL.

Tým bude tvořit 11 hráčů - šest útočníků, tři obránci a dva brankáři. Po dvacetiminutových semifinále bude následovat stejně dlouhý finálový duel.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související články