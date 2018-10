Vrána přispěl Washingtonu gólem a přihrávkou k zisku bodu

Aktualizováno před 1 hodinou

Díky asistenci si premiérový bod v sezoně připsal také obránce Michal Kempný. Jeho Washington však prohrál s Floridou 5:6 po samostatných nájezdech.

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána pomohl Washingtonu v NHL gólem a přihrávkou smazat tříbrankovou ztrátu v pátečním utkání s Floridou, která ale nakonec vyhrála 6:5 po nájezdech.

Washington prohrával po úvodní třetině už 1:4. Jeho jediný gól padl i s přispěním Kempného, který získal ve středním pásmu puk pro Larse Ellera. Dánský útočník pronikl po pravé straně a přihrávkou uvolnil Johna Carlsona, který střelou do prázdné branky vyrovnal v 16. minutě na 1:1. Hosté ale třemi slepenými góly odskočili a vyhnali na střídačku Bradena Holtbyho.

"Nemůžeme mu nic vyčítat. Až na gól v přesilovce chytil pokaždé první střelu. Musíme mu více pomáhat a lépe pokrývat prostor před brankou, abychom soupeře nepouštěli k dorážkám," vysvětlil Eller. "Nebyli jsme v první třetině vtaženi do zápasu, zklamalo mě, jak jsme ji odehráli. Ale líbilo se mi, jak jsme v dalším průběhu odpověděli. Bod bereme," doplnil kouč Washingtonu Todd Reirden.

Už ve 34. minutě bylo skóre opět vyrovnané. Druhý gól vymyslel Vrána, který vybojoval puk u pravého mantinelu a od modré čáry našel křížnou přihrávkou u tyčky volného Bretta Connollyho. Další snížení obstaral český útočník sám, když zakončil přečíslení dva na jednoho po Ellerově přihrávce přesnou střelu bez přípravy. Po vyrovnání, které zařídil Devante Smith Pelly, šla sice Florida ještě jednou do vedení, které ale ztratila v předposlední minutě.

Přestřelka pokračovala i v penaltovém rozstřelu. Washington proměnil první dva nájezdy, ale Vincent Trocheck uspěl ve třetí sérii v situaci, kdy musel skórovat, aby zápas pokračoval. O kolo později rozhodl Jonathan Huberdeau o první výhře Floridy v sezoně.

"Je to úleva. Měli jsme k výhře blízko v každém z minulých čtyř zápasů a konečně se nám to povedlo," těšilo Huberdeaua, který si připsal v základní hrací době i gól a dvě přihrávky. "Stále jsou v naší hře pasáže, kdy vypadáme křehce. Sebevědomí je pro každého hráče ohromně důležité a věřím, že jim po dnešní výhře naroste," dodal trenér Floridy Bob Boughner. Dmitrij Jaškin, který se minule nevešel do sestavy Washingtonu, tentokrát hrál.

Dallas sice vedl gólem ze začátku třetí třetiny 1:0 nad Minnesotou, která ale třemi góly v závěrečných deseti minutách otočila na 1:3. Obrat řídil gólem a dvěma přihrávkami Ryan Suter. Radek Faksa byl na ledě u dvou inkasovaných branek Dallasu.

"Po vstřeleném gólu jsme úplně přestali hrát. Nekontrolovali jsme puk, nedohrávali souboje, nenapadali je. Je to frustrující," uvedl trenér Dallasu Jim Montgomery. "Hodně nás podržel (brankář) Dubnyk. Nebýt jeho, mohli jsme inkasovat ve druhé třetině pět branek. Probral nás první inkasovaný gól, poté jsme už nesundávali nohu z plynu," prohlásil kouč Minnesoty Bruce Boudreau.

Nashville vyhrál v Calgary 5:3 a vyhoupl se do čela soutěže před Toronto. Predators v zápase třikrát přišli o jednobrankové vedení a při inkasovaném gólu na 3:3 se jim navíc zranil brankář Pekka Rinne po kolizi se spoluhráčem Kevinem Fialou. Bezprostředně po utkání neměl trenér hostů Peter Laviolette žádné zprávy o vážnosti zranění finského gólmana.

Náhradník Juuse Saros ale pochytal ve zbývajících 15 minutách všechny střely a vítězný gól dal Zac Rinaldo. Za Calgary nenavázal Michael Frolík na skvělé minulé utkání, ve kterém dvakrát skóroval, a vyšel bodově naprázdno. Brankář David Rittich sledoval zápas ze střídačky kanadského klubu.

Washington - Florida 5:6 po sam. nájezdech (1:4, 3:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 16. Carlson (Kempný), 22. Connolly (Vrána), 29. Vrána, 34. Smith-Pelly, 59. Bäckström - 40. a rozhodující nájezd Huberdeau, 11. Trocheck, 16. Dadonov, 17. Sceviour, 19. J. McCann. Střely na branku: 25:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Huberdeau (oba Florida), 3. Eller (Washington).

Dallas - Minnesota 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky: 41. Spezza - 50. Dumba, 53. Suter, 59. Parise. Střely na branku: 34:36. Diváci: 18.346. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Suter (oba Minnesota), 3. Bishop (Dallas).

Calgary - Nashville 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 19. E. Lindholm, 33. M. Tkachuk, 43. Bennett - 1. R. Johansen, 25. C. Smith, 35. Fiala, 47. Rinaldo, 60. F. Forsberg. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.725. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Ellis (oba Nashville), 3. Bennett (Calgary).