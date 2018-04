Voráček a spol končí. Neuvirth dostal v divoké přestřelce sedm gólů, Pittsburgh pokračuje v obhajobě

před 10 minutami

Útočník Pittsburghu Jake Guentzel dává jeden ze svých čtyř gólů do sítě brankáře Philadelphie Michala Neuvirtha | Foto: Reuters

Hokejisté Philadelphie podlehli Pittsburghu 5:8 a s boji o Stanley Cup se loučí. Naopak Penguins mohou i nadále snít o obhajobě trofeje.

New York - Hokejisté Pittsburghu zvítězili i díky čtyřem gólům Jakea Guentzela ve Philadelphii 8:5 a postoupili do druhého kola play off NHL. Český gólman Michal Neuvirth inkasoval sedm branek z 27 střel a Jakub Voráček nebodoval. Obhájce Stanleyova poháru vyhrál sérii 4:2 na zápasy. Šest utkání potřeboval k postupu i Nashville, který uspěl v Coloradu 5:0 a vyřadil ho ze hry.

Philadelphia vzdorovala a v utkání vedla 4:2, ale po snížení Patrika Hörnqvista přišly velké chvíle Guentzela. Americký útočník posunul Pittsburgh čtyřmi zásahy v rozmezí 39. až 53. minuty do vedení 7:4 a stal se třetím hráčem v historii soutěže, který vstřelil v play off čtyři góly za sebou.

U všech branek Philadelphie figuroval Sean Couturier, který v 58. minutě při powerplay završil hattrick. Hosté si ale výhru už nenechali vzít a postup zpečetili trefou do prázdné branky. Pittsburgh se v semifinále Východní konference střetne s vítězem série Washington - Columbus.

Nashville v minulém zápase doma neuzavřel sérii, ale v Coloradu už nepřipustil další drama. Vítěz základní části vstřelil v první třetině dvě branky a v polovině utkání vedl 4:0. Hlavním strůjcem postupové výhry byl Nick Bonino, který si připsal gól a dvě asistence. Brankář Pekka Rinne kryl všech 22 střel. Dalším soupeřem Nashvillu bude Winnipeg.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh 5:8 (konečný stav série: 2:4)

Západní konference - 6. zápas:

Colorado - Nashville 0:5 (konečný stav série: 2:4)