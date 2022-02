Vejmelka nezabránil v NHL porážce Arizony, Rutta asistoval u vítězného gólu

Gólman Karel Vejmelka zastavil v NHL 28 střel hokejistů Tampy Bay, ale neodvrátil porážku Arizony 3:4. Dvakrát překonal českého brankáře Steven Stamkos, u jehož rozdílové trefy v 53. minutě asistoval obránce Jan Rutta. V utkání byl s pěti pokusy nejpilnějším střelcem Ondřej Palát, ale nebodoval.

Vejmelka, který se stal minule první hvězdou zápasu, inkasoval dvakrát už v úvodní třetině. Obhájce Stanleyova poháru dostali do vedení 2:0 z rychlého protiútoku Brayden Point a z dorážky Corey Perry.

Alex Galchenyuk ve 20. minutě snížil a na další góly se čekalo do poslední třetiny, v níž Stamkos dvakrát vrátil hostům dvoubrankový náskok. Kapitán týmu se nejdříve prosadil z dalšího kontru tvrdou ranou z pravého kruhu, poté přelstil Vejmelku z úniku střelou nad lapačku. Při vítězné akci Rutta přihrál od modré čáry puk podél pravého mantinelu a Mathieu Joseph jej protečoval do pásma Stamkosovi do jízdy.

Kontaktní branky Arizony vsítili Clayton Keller a Nick Schmaltz, který zápas zdramatizoval při hře bez gólmana v čase 58:22. Více ale domácí nestihli. "Pomalu jsme se rozjížděli a v průběhu zápasu se zlepšovali. Bojovali jsme, ale udělali jsme pár chyb a mají skvělé hráče, kteří toho umí využít. Jsem ale rád, že jsme po špatném začátku zabojovali," řekl Keller.

Tampa Bay ještě v sezoně neprohrála dvě utkání za sebou. "Je to součástí naší DNA. I v posledních play off jsme se vždy z porážky oklepali a zabrali," řekl Stamkos. "Nezačali jsme minule (v Coloradu) nejlépe, to jsme nechtěli opakovat. Šli jsme si za výhrou od úvodních minut, abychom napravili poslední zápas, se kterým jsme nebyli spokojeni," uvedl.

Radek Faksa nedohrál minulé utkání kvůli zranění v dolní části těla a v pátek chyběl v sestavě Dallasu, který na svém ledě zdolal Winnipeg 4:3 v prodloužení. Domácí měli k vítězství blíže už v základní hrací době, ale Mark Scheifele vyrovnal v poslední minutě při hře bez gólmana. Zápas rozhodl Jason Robertson dvacátým gólem v sezoně.

Edmonton porazil doma New York Islanders 3:1. Gólman Mike Smith pomohl 37 zákroky k vítězné premiéře na lavičce NHL trenérovi Jayi Woodcroftovi, který před dvěma dny nahradil odvolaného Davea Tippetta. Hvězdný útočník Connor McDavid připravil první dva góly zápasu pro Codyho Ceciho a Zacha Hymana. Hosté snížili v přesilové hře brankou Anthonyho Beauvilliera, ale ze stejné herní situace uklidnil Oilers Jesse Puljujärvi.

"Je to dobré týmové vítězství. Poslední dny byly emotivní a jsem rád za kluky, že jsme to zvládli. Zápas jsem si užil," pronesl Woodcroft. "Hráči bojovali jeden za druhého a Mike Smith podal špičkový výkon. Postupem času jsme se zlepšovali a hodně se mi líbilo, jak hráli kluci obětavě, když se zápas ve třetí třetině lámal," dodal.

Ve zbývajícím pátečním utkání zvítězil Seattle 4:3 na ledě Anaheimu gólem Jordana Eberleho z předposlední minuty. Dvě branky hostí vstřelil Ryan Donato. Na druhé straně skóroval dvakrát Isac Lundeström, který vyrovnával na 1:1 a 2:2.

Výsledky NHL:

Dallas - Winnipeg 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 31. J. Peterson, 32. Seguin, 53. Jamie Benn, 64. Robertson - 21. Dubois, 37. Harkins, 60. Scheifele. Střely na branku: 35:34. Diváci: 18.014. Hvězdy zápasu: 1. Robertson, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Scheifele (Winnipeg).

Edmonton - NY Islanders 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 20. Ceci, 31. Hyman, 50. Puljujärvi - 36. Beauvillier. Střely na branku: 36:38. Diváci: 9150. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Beauvillier (NY Islanders).

Arizona - Tampa Bay 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Branky: 20. Galchenyuk, 50. Keller, 59. Schmaltz - 45. a 53. Stamkos (u druhé Rutta), 4. B. Point, 18. Perry. Střely na branku: 19:32. Vejmelka odchytal za Arizonu 58:53 minuty, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 11.727. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa Bay), 2. Keller (Arizona), 3. Perry (Tampa Bay).

Anaheim - Seattle 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Branky: 3. a 26. Lundeström, 29. Rakell - 2. a 34. Donato, 15. Dunn, 59. Eberle. Střely na branku: 27:27. Diváci: 12.530. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (Seattle), 2. Lundeström (Anaheim), 3. Donato (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 47 32 5 10 194:139 69 2. Tampa Bay 48 31 6 11 163:136 68 3. Toronto 44 30 3 11 159:120 63 4. Boston 45 26 3 16 133:130 55 5. Detroit 48 21 6 21 136:165 48 6. Ottawa 43 16 4 23 118:142 36 7. Buffalo 46 14 8 24 120:161 36 8. Montreal 46 8 7 31 102:184 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 45 32 3 10 159:106 67 2. Pittsburgh 48 29 8 11 160:126 66 3. NY Rangers 47 30 4 13 145:122 64 4. Washington 49 26 9 14 161:137 61 5. Columbus 45 22 1 22 145:166 45 6. NY Islanders 41 17 6 18 100:111 40 7. New Jersey 48 17 5 26 141:172 39 8. Philadelphia 46 15 8 23 116:158 38

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 45 33 4 8 186:131 70 2. Nashville 47 28 4 15 147:129 60 3. Minnesota 42 28 3 11 161:122 59 4. St. Louis 45 26 5 14 157:128 57 5. Dallas 45 25 2 18 137:137 52 6. Winnipeg 44 19 8 17 125:132 46 7. Chicago 47 17 7 23 116:157 41 8. Arizona 48 12 4 32 108:180 28

Pacifická divize: