Brankoviště s Vejmelkou je nejhorší v NHL, soudí za mořem. Propadl i další Čech

Před rokem ho mnozí čekali na farmě, on se ale senzačně stal jedničkou Arizony. V této roli by měl hokejový brankář Karel Vejmelka pokračovat. Velký respekt ale nebudí. Zámořská média považují arizonské brankoviště za nejhorší v celé NHL.

Žádný český gólman toho v minulém ročníku NHL neodchytal víc. Vejmelka naskočil do 52 zápasů, čímž druhého v pořadí Vítka Vaněčka překonal o deset duelů. V úspěšnosti zákroků mu k 90 procentům chyběly dvě desetiny.

V jednom z nejhorších klubů ligy přesvědčil natolik, že dostal smlouvu na další tři sezony se slušnou roční gáží 2,725 milionu dolarů.

"Jsme moc rádi, že máme Vejmelku zpátky," prohlásil generální manažer Arizony Bill Armstrong. "Odehrál u nás skvělou sezonu, tak deset zápasů nám vyhrál jen on sám."

Šestadvacetiletý Vejmelka je vedle Ansona Thorntona, který ještě nastupuje v juniorce, jediným gólmanem, jehož si Coyotes pojistili na víc než jeden rok. Také jako jediný pobírá víc než milion dolarů. Z toho je patrné, že s ním klub počítá na pozici brankářské jedničky.

"Je to pro mě obrovská příležitost," ví 26letý gólman, který před odchodem do NHL chytal za brněnskou Kometu.

"V minulé sezoně byl skvělý, ale to, že se vám jednou zadaří, neznamená, že se vám bude dařit celý život. Taková je NHL - musíte podávat dobré výkony pořád," upozornil Vejmelku trenér Arizony André Tourigny. "Je to ale fajn chlapík a my mu věříme, není důvod o něm pochybovat."

Zámořská média to však vidí jinak. Podle dvou nedávno zveřejněných žebříčků je právě brankoviště Arizony nejhorší v celé lize. Přispívá k tomu fakt, že Vejmelka nemá po ruce prověřeného náhradníka. Záda by mu mohl krýt 25letý Kanaďan Connor Ingram nebo o dva roky starší a momentálně zraněný Švéd Jonas Johansson. Ani jeden z nich neodchytal v NHL víc než čtyři zápasy.

"Dobrou zprávou pro Coyotes je, že brankáři jim nezkříží plán, jak být co nejhorší a v draftu získat Bedarda," poznamenala stanice ESPN s odkazem na příští dražbu nadějí, kterou má ovládnout supertalentovaný centr Connor Bedard. Týmy ze suterénu tabulky mají větší šanci ho ulovit.

Vedle ESPN umístil arizonské brankoviště na poslední místo také web Daily Faceoff.

"Zapomněli si snad Coyotes sehnat prověřeného brankáře pro NHL? Vypadá to tak," podotkl bývalý gólman Mike McKenna, který žebříček sestavil. "Vejmelka zažil v prvním roce v Severní Americe světlé chvilky i výkyvy, zvykal si na užší kluziště oproti Evropě. Ukázal sice, že na NHL má, ale pořád je tak trochu záhadou, jak si povede dál."

S vlastním žebříčkem přišla také stanice TSN, která rozdělila brankářské tandemy klubů do pěti kategorií. V té nejspodnější se vedle Buffala, Vegas a Chicaga nepřekvapivě objevila i Vejmelkova Arizona.

Mimochodem, Chicago, které vsadilo na 30letého Petra Mrázka a o pět let staršího Alexe Stalocka, propadlo také v žebříčcích ESPN a Daily Faceoff. V obou případech skončilo třetí od konce.

Kluby s dalšími českými brankáři se zpravidla ocitly v lepším či horším průměru. Jde o Colorado, kde Pavel Francouz svede boj o post jedničky s Alexandarem Georgievem, New Jersey, kde má podobně nevyhraněnou pozici Vítek Vaněček, a Winnipeg. Tam by měl David Rittich krýt záda hvězdnému Connoru Hellebuyckovi.

Do elitní desítky, na čtvrté, respektive sedmé místo, se vyšvihl jen Daniel Vladař s Calgary, ale vděčí za to hlavně Jacobu Markströmovi, který skončil druhý v posledním hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL.