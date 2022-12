Vaněček vychytal v NHL nulu, Hronek překonal rekord Fjodorova

Hokejový brankář Vítek Vaněček zastavil v NHL všech 24 střel Chicaga, dovedl New Jersey k výhře 3:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Šestadvacetiletý gólman udržel druhé čisté konto v sezoně.

Filip Hronek přispěl dvěma přihrávkami k výhře Detroitu 4:2 na ledě Tampy Bay a vytvořil nový klubový rekord. Český bek bodoval v každém z úvodních jedenácti venkovních utkání sezony (4+10). Vítězství Red Wings podpořil přihrávkou i Dominik Kubalík.

Vaněček se nejvíce zapotil v úvodní třetině, v níž zneškodnil 13 střel. Za stavu 1:0 nevyzrál na českého brankáře v gólové šanci Patrick Kane a v přečíslení dva na jednoho jej vzápětí nepřekonal ani Max Domi.

"Snažím se nekoukat, kdo na mě jede nebo střílí. Pokud bych nad tím moc přemýšlel, nebylo by to ku prospěchu. Kane je samozřejmě šikovný hráč a jsem šťastný, že jsem jeho střely také zastavil," řekl novinářům Vaněček, který vychytal první čisté konto sezony na konci října proti Coloradu. Teď přidal druhé. "Velmi dobře jsme bránili a snažil jsem se týmu pomoct. Je příjemné, že mám nulu, ale ještě raději jsem za vítězství," dodal.

Všechny branky New Jersey měly rukopis obránce Dougieho Hamiltona, který otevřel skóre a po jeho asistencích zvýšili ve druhé třetině Nico Hischier a Jesper Bratt. Na souboj českých gólmanů nedošlo, Petra Mrázka Chicago umístilo zpětně k 3. prosinci na listinu zraněných hráčů.

New Jersey vede NHL o dva body před Bostonem. Vaněček vychytal dvanáct výher z patnácti startů od úvodní minuty a patří k nejlepším v obou nejsledovanějších brankářských statistikách: úspěšnost zásahů má 92,2 procenta a průměr inkasovaných branek stlačil už na 2,1. "Není to o mně, celý tým hraje velmi dobře," podotkl Vaněček. "Upřímně, jsem šťastný, že tu můžu být. Každý je šťastný, že vyhráváme. Je to zábava," řekl.

Kubalík připravil ve 22. minutě úvodní gól zápasu, když se po jeho přihrávce dostal za obranu Tampy Bay Michael Rasmussen a otevřel skóre. U této branky asistoval i Hronek, který v bodové sérii překonal rekord Sergeje Fjodorova. Český bek je druhým obráncem v historii NHL s takovou sérií. O jeden zápas delší zaznamenal Paul Coffey v sezoně 1986/87.

Zbývající branky padly v poslední třetině. Detroit se třikrát dostal do dvougólového trháku. Jonatan Berggren zvýšil na 2:0, Adam Erne upravil na 3:1 a David Perron zpečetil po Hronkově asistenci výhru při soupeřově power play. Domácí snižovali brankami Stevena Stamkose a Braydena Pointa. Více jim nepovolil gólman Ville Husso, který kryl 44 střel včetně 28 protivníkových pokusů ve třetí třetině.

V obraně Floridy scházel Radko Gudas, který nedohrál minulý zápas v Seattlu. Nesmlouvavý bek podstoupil vyšetření na otřes mozku a klub nestanovil časový plán, kdy jej zase pustí do hry. Panthers bez Gudase podlehli ve Winnipegu 2:5, po dvou gólech dali Mark Scheifele a Kyle Connor.

Útočník Mitchell Marner asistoval při výhře Toronta 4:0 v Dallasu u prvního gólu a prodloužil bodovou sérii na dvacet zápasů. Hrdinou utkání se stal brankář Matt Murray, který zlikvidoval všech 44 střel. Na straně poražených vyšel po 18 duelech naprázdno Jason Robertson.

Bodová série skončila také Martinu Nečasovi, který si po čtyřech zápasech (3+2) nepřipsal gól ani přihrávku. Bez jeho příspěvku podlehla Carolina v Anaheimu 3:4 v prodloužení. Kalifornský klub zastavil šňůru šesti proher, zápas rozhodl Ryan Strome.

Výsledky NHL:

New Jersey - Chicago 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky: 12. Hamilton, 26. Hischier, 35. Bratt. Střely na branku: 29:24. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas a z 24 střel neinkasoval. Diváci: 13.071. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Hamilton, 3. J. Hughes (všichni New Jersey).

Ottawa - Los Angeles 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)

Branky: 6. Batherson, 50. Chabot - 9. a 12. Arvidsson, 2. Roy, 3. M. Anderson, 33. Fiala. Střely na branku: 33:28. Diváci: 13.459. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Kopitar, 3. Fiala (všichni Los Angeles).

Pittsburgh - Columbus 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 23. a 31. Crosby, 22. Rust, 57. Blügers - 1. J. Gaudreau. Střely na branku: 34:39. Diváci: 15.867. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust, 3. Blügers (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Detroit 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky: 55. Stamkos, 58. B. Point - 22. Rasmussen (Kubalík, Hronek), 46. Berggren, 57. Erne, 60. Perron (Hronek). Střely na branku: 46:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Husso (Detroit), 2. Vasilevskij, 3. Cirelli (oba Tampa Bay).

NY Islanders - St. Louis 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Branky: 18. Dobson, 46. Parise, 55. Fasching, 56. Pageau - 44. a 59. Acciari, 18. Leivo, 24. Barbašev, 35. O'Reilly, 44. Parayko, 59. Thomas. Střely na branku: 40:28. Diváci: 16.044. Hvězdy zápasu: 1. Leivo, Faulk (oba St. Louis), 3. Dobson (NY Islanders).

Winnipeg - Florida 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 14. a 34. Scheifele, 15. a 22. Connor, 57. Lowry - 15. Verhaeghe, 50. Dalpe. Střely na branku: 31:41. Diváci: 13.426. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Dubois (všichni Winnipeg).

Dallas - Toronto 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 5. Tavares, 18. Matthews, 33. Sandin, 57. Kerfoot. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18.021. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Matthews, 3. Marner (všichni Toronto).

Seattle - Montreal 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Branky: 16. Wright, 40. McCann - 13. Kovacevic, 23. Caufield, 23. J. Anderson, 39. Pitlick. Střely na branku: 33:16. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Allen (oba Montrea), 3. Wright (Seattle).

Anaheim - Carolina 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. Henrique, 12. Comtois, 31. Leason, 62. R. Strome - 6. Skjei, 31. Aho, 36. J. Staal. Střely na branku: 30:37. Diváci: 14.576. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. McTavish (oba Anaheim), 3. Aho (Carolina).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 24 20 1 3 96:53 41 2. Toronto 27 16 6 5 83:66 38 3. Tampa Bay 25 15 1 9 86:79 31 4. Detroit 25 13 5 7 81:78 31 5. Florida 26 12 4 10 90:88 28 6. Montreal 26 13 2 11 80:92 28 7. Buffalo 25 11 1 13 96:92 23 8. Ottawa 25 10 1 14 77:83 21

Metropolitní divize:

1. New Jersey 26 21 1 4 96:57 43 2. Carolina 26 14 6 6 77:73 34 3. Pittsburgh 26 14 4 8 93:79 32 4. NY Islanders 27 16 0 11 86:73 32 5. NY Rangers 27 12 5 10 82:80 29 6. Washington 27 11 4 12 74:85 26 7. Philadelphia 26 9 5 12 64:85 23 8. Columbus 24 8 2 14 67:96 18

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 26 14 5 7 98:76 33 2. Winnipeg 24 16 1 7 79:61 33 3. Minnesota 24 13 2 9 78:74 28 4. Colorado 23 13 1 9 78:66 27 5. Nashville 23 12 2 9 63:70 26 6. St. Louis 26 12 0 14 80:100 24 7. Arizona 23 7 4 12 61:81 18 8. Chicago 25 7 4 14 61:91 18

Pacifická divize: