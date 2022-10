S Rusy hrát nebudeme. NHL v Evropě narazila s plány na Světový pohár

Hokejová NHL by na Světovém poháru 2024 ráda měla své ruské hvězdy, ale s tímto plánem u evropských účastníků turnaje tvrdě narazila.

"Myslím, že naši ruští hráči by se akce rádi zúčastnili. A my bychom jim určitě rádi vyhověli," prohlásil v půlce září zástupce šéfa NHL Bill Daly.

"Uvědomujeme si, jakou hodnotu Rusko přináší mezinárodnímu hokeji. Bylo by hodně nešťastné, kdyby naši ruští hokejisté, kteří neudělali nic špatného, nedostali příležitost hrát proti nejlepším. Rádi bychom přišli na způsob, jak zajistit, aby k tomu nedošlo," dovysvětlil.

Nabízelo se například, že NHL aplikuje model z posledních dvou zimních olympiád a z předposledního mistrovství světa, kde ruští hokejisté nastoupili, ale ne pod svou vlajkou.

Evropským účastníkům však takový ústupek nestačí. S ohledem na válku Vladimira Putina na Ukrajině odmítají jakoukoliv účast ruských hokejistů. Změnu postoje by mohlo přinést jedině ukončení konfliktu.

"Samozřejmě je to relevantní a bereme to při našem rozhodování v potaz," prohlásil Daly v tomto týdnu.

Přiznal, že možný start ruských hvězd pod neutrální vlajkou se nesetkal s pochopením. "Pokud jsem dobře pochopil, v čem je problém, tak se nezdá, že tato varianta by měla být řešením pro evropské země, které se chtějí zúčastnit," dodal.

Veřejně svůj zamítavý postoj nedávno deklaroval švédský hokej. "Vysvětlili jsme evropský pohled na věc. Dokud se válčí, nemůžeme hrát proti ruskému týmu," řekl svazový místopředseda Peter Forsberg, jmenovec legendárního hokejisty.

Téma rezonovalo také ve Finsku. "Pokud bude Rusko vpuštěno na Světový pohár, Finsko by mělo odstoupit a tváří v tvář chamtivosti NHL se zachovat morálně," stálo v komentáři na populárním webu Jatkoaika.com s tím, že nezáleží na tom, pod jakou vlajkou by Rusové nastoupili.

NHL chce Světový pohár uspořádat v únoru 2024, tedy za necelý rok a půl. Jelikož jde o její turnaj, nepotřebuje svolení od mezinárodní federace IIHF, která sbornou vyřadila ze všech soutěží i pro stávající sezonu. S jednotlivými národními svazy však zámořská liga jednat musí, alespoň tomu tak bylo v minulých ročnících.

Účast Rusů je největším otazníkem kolem turnaje, který naposledy proběhl na podzim 2016. Tehdy se ho nezvykle zúčastnil evropský výběr, kde byli Slováci, Němci či Švýcaři, a také Severní Amerika do 23 let.

To by se nemělo opakovat. NHL počítá s osmi národními reprezentacemi a k tomu zvažuje kvalifikační turnaj. V něm by se hrálo "o dvě nebo tři místa" ze zmíněných osmi, jak Daly prozradil při návštěvě Prahy v rámci dvojzápasu mezi Nashvillem a San Jose.

Akce by měla proběhnout v Evropě i v Severní Americe s tím, že vyřazovací boje bude hostit jen zámoří.

Pokud plány neztroskotají, půjde o první turnaj s největšími hvězdami od Světového poháru 2016. Mezitím se hrály dvě zimní olympiády, v Jižní Koreji a Číně, ale ani na jednu NHL své hokejisty nepustila.