Česko už se bát nemusí, Rusko ano. Na Světovém poháru možná nebude, zní od NHL

Zámořská NHL připravuje Světový pohár a přemýšlí, jak naložit s Ruskem, které světový hokej na neurčito vyobcoval.

Na slet největších hokejových hvězd čekají fanoušci od Světového poháru 2016. Mezitím sice proběhly dvě zimní olympiády, ale ani na jednu z nich NHL své hráče nepustila.

Zámořská liga má tak možnost upoutat veřejnost dalším Světovým pohárem. Měl by proběhnout v roce 2024, ovšem ne v září jako v předchozích ročnících, ale v únoru, kdy se běžně konají zimní olympijské hry.

NHL plánuje pro svůj turnaj vytvořit sedmnáctidenní okno v rozpisu základní části. Hrát by se mělo v Evropě i v Severní Americe, přičemž vyzařovací boje bude hostit jen zámoří.

Pokud jde o účastníky, NHL oproti roku 2016 už nepočítá s umělými týmy, tedy Severní Amerikou do 23 let a čistě evropským výběrem, kde byli Slováci, Němci nebo Švýcaři.

Místo toho se má turnaje zúčastnit až deset národních reprezentací s tím, že po rychlé kvalifikaci by jich do skupinové fáze postoupilo osm. "Do budoucna ale máme v plánu uspořádat samostatný kvalifikační turnaj v jiném termínu než v únoru," prozradil zástupce šéfa ligy Bill Daly.

Současné plány můžou těšit Česko. Spekulovalo se totiž o tom, že by na příštím Světovém poháru hrálo s Němci nebo Slováky ve společném evropském výběru, a to kvůli snižujícímu se počtu hráčů v NHL.

O vlastní místo na turnaji se naopak musí bát Rusko, byť z jiných důvodů. Po invazi Vladimira Putina na Ukrajinu přišlo o účast na všech akcích pod hlavičkou světového hokeje. A minimálně v příštím ročníku se na tom nic nezmění.

NHL je sice samostatná jednotka, takže si může Světový pohár pořádat podle vlastního úsudku, ale rozhodnutí IIHF ohledně vyřazení sborné kvitovala a s Ruskem přerušila všechny obchodní vztahy.

Na druhou bránila jednotlivé ruské hokejisty v zámořských klubech a mladé hráče z východní země pustila na svůj draft - na rozdíl třeba od CHL, která sdružuje nejvýznamnější juniorky v Severní Americe.

"Je rozhodně možné, že Rusko jako národ nebude na Světovém poháru zastoupeno," prozradil Daly. "Také je možné, že naši ruští hráči dostanou možnost se zúčastnit, ale ne v rámci ruského týmu. Bavíme se ovšem hypoteticky. V určitém bodě budeme muset učinit rozhodnutí, ale zatím jsme k němu nedospěli."

Světový pohár bude pro některé ruské hvězdy poslední nebo jednou z posledních šancí zahrát si na mezinárodním poli proti absolutní světové špičce.

V čele této skupinky je Alexandr Ovečkin, který za necelý měsíc oslaví 37. narozeniny. I on dění kolem prestižní akce sleduje.

"Momentálně se mi to ale těžko komentuje," prohlásil. Do své odpovědi pak přimíchal i turnaj pod pěti kruhy: "Dvakrát nám bylo řečeno, že nás na olympiádu pustí, ale pak nám to zakázali. Určitě bych chtěl za Rusko nastoupit, ale bude záležet na okolnostech a na rozhodnutí NHL. Doufám, že ruskému týmu bude umožněno hrát."