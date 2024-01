Skvělý Hertl rozhodl v prodloužení o výhře nad Rangers

Česká spolupráce rozhodla úterní utkání NHL mezi hokejisty San Jose a New York Rangers. Tomáš Hertl se v prodloužení prosadil po nahrávce Jana Rutty a zařídil Sharks vítězství 3:2. V zápase bodoval i Filip Zadina, jenž společně s Ruttou připravil branku na 2:2.

San Jose zvládlo druhé nastavení ve dvou dnech a vyhrálo potřetí za sebou. Sharks doma navázali na pondělní výhru 4:3 po samostatných nájezdech na ledě Los Angeles. Žraloci utkání zvládli i přes to, že prohrávali už 0:2. Manko smazali v úvodu třetí třetiny, kdy se během dvou minut a osmi sekund prosadili Nico Sturm a Ryan Carpenter. Před vyrovnávací brankou amerického útočníka Zadina přistrčil puk Ruttovi na modrou čáru a střelu českého obránce Carpenter tečoval do branky.

Prodloužení rozhodla pohledná kombinace. Alexandr Barabanov na sebe navázal dva protihráče, poslal puk na Ruttu, jenž se neunáhlil a křížnou nahrávkou vyzval ke skórování Hertla. Rodák z Prahy dal 15. gól v sezoně a je druhým nejlepším českým střelcem v ročníku. Rutta bodoval ve třetím zápase za sebou a zaokrouhlil sezonní zisk na deset bodů.

"Kluci to udělali skvěle, mně už stačilo jen trefit prázdnou branku. Pro mě to byla jednoduchá pozice, musím proto vyzdvihnout práci ostatních. Je to pro nás velké vítězství, je příjemné vyhrát třikrát za sebou," řekl Hertl, jehož novináři zvolili nejlepším hráčem zápasu.

Obránce Radko Gudas asistoval u výhry Anaheimu 4:2 nad Buffalem. Bodoval po pěti zápasech a pomohl Anaheimu k prolomení třízápasového čekání na výhru. Český bek v 6. minutě napřáhl na modré čáře a jeho ránu za brankovou čáru nasměroval tečující Jakob Silfverberg. Gudas zaznamenal dvanáctý bod v ročníku a je druhý nejproduktivnější český obránce v lize. Vítězství 4:2 dvěma góly řídil Silfverberg.

Nikita Kučerov hattrickem a jednou asistencí pomohl Tampě Bay k vítězství 6:3 nad Philadelphii a jako první hráč v sezoně NHL nasbíral 80 kanadských bodů. Edmonton porazil Columbus 4:1 a vyhrál 14. zápas v řadě.

Kučerov třemi zásahy ukončil šestizápasové čekání na gól. Své branky produktivní ruský útočník rozprostřel do všech tří třetin. Poprvé se prosadil na konci té první, kdy těsně po skončení přesilové hry využil nabídku Brandona Hagela.

Druhou trefu přidal dvě a půl minuty po přestávce. Tentokrát gólmana Samuela Erssona stihl překonat ještě před skončením početní výhody a zvýšil na 3:0 pro Lightning. Pátý hattrick v NHL Kučerov uzavřel 11 sekund před koncem základní hrací doby, kdy brankou na 6:3 pojistil výhru floridského celku. Díky čtyřem bodům se vyhoupl zpět do čela ligové produktivity a jako první hráč v sezoně dosáhl na 80 bodů. Druhý Nathan MacKinnon má o tři body méně.

Edmonton čtrnáctou výhrou v řadě opět vylepšil nejdelší sérii kanadského týmu v historii NHL. Oilers o vítězství nad Columbusem rozhodli ve třetí třetině, kdy vstřelili tři branky a zlomili nerozhodné skóre 1:1. Dvěma body za gól a nahrávku výhru Oilers řídili Evander Kane a Warren Foegele.

Výsledky NHL:

San Jose - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 43. Sturm, 45. Carpenter (Rutta, Zadina), 62. Hertl (Rutta) - 8. Fox, 22. Panarin. Střely na branku: 22:31. Diváci: 12.892. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Carpenter, 3. Thrun (všichni San Jose).

Montreal - Ottawa 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 53. Kovacevic - 8. Greig, 9. Sanderson, 27. Pinto, 58. M. Joseph. Střely na branku: 26:28. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Greig, 2. Korpisalo (oba Ottawa), 3. Caufield (Montreal).

Detroit - Dallas 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

Branky: 15. Perron, 17. DeBrincat, 52. Larkin, 57. Compher - 25. a 36. Hintz, 4. Benn, 21. Marchment, 32. Lindell. Střely na branku: 34:38. Diváci: 18.923. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Johnston (oba Dallas), 3. Larkin (Detroit).

Philadelphia - Tampa Bay 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Branky: 30. Atkinson, 34. Drysdale, 41. York - 19., 23. a 60. Kučerov, 2. Point, 38. Eyssimont, 59. Hagel. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.937. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Point (oba Tampa Bay), 3. Atkinson (Philadelphia).

NY Islanders - Vegas 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 24. Nelson, 50. Pageau - 12. Barbašev, 28. Rempal, 30. N. Roy. Střely na branku: 43:27. Diváci: 16.077. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Barbašev (oba Vegas), 3. Pageau (NY Islanders).

Calgary - St. Louis 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Branky: 12. Weegar, 32. Hanifin, 33. Šarangovič - 29. a 60. Saad, 38. B. Schenn, 47. Kyrou. Střely na branku: 35:26. Diváci: 16.813. Hvězdy zápasu: 1. Saad (St. Louis), 2. Šarangovič, 3. Hanifin (oba Calgary).

Edmonton - Columbus 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky: 8. Foegele, 45. E. Kane, 46. McDavid, 56. Holloway - 16. Voronkov. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. E. Kane, 3. Foegele (všichni Edmonton).

Minnesota - Washington 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Branky: 27. a 54. M. Johansson, 2. Faber, 5. M. Foligno, 42. Eriksson Ek - 30. a 59. Mantha, 58. Oshie. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.437. Hvězdy zápasu: 1. M. Foligno, 2. Eriksson Ek, 3. Faber (všichni Minnesota).

Anaheim - Buffalo 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 6. a 25. Silfverberg (na první Gudas), 24. Carrick, 59. Henrique - 55. Greenway, 58. Okposo. Střely na branku: 36:30. Diváci: 16.302. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg, 2. Gibbson, 3. Zellweger (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 46 29 9 8 162:121 67 2. Florida 46 28 4 14 146:121 60 3. Tampa Bay 48 25 5 18 163:158 55 4. Toronto 45 23 8 14 161:148 54 5. Detroit 47 24 5 18 166:156 53 6. Montreal 47 19 7 21 130:169 45 7. Buffalo 47 20 4 23 136:150 44 8. Ottawa 43 18 1 24 147:155 37

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 47 29 3 15 152:135 61 2. Philadelphia 48 25 6 17 145:139 56 3. Carolina 45 25 5 15 154:139 55 4. New Jersey 45 24 3 18 156:159 51 5. NY Islanders 47 20 11 16 138:159 51 6. Washington 45 22 6 17 109:135 50 7. Pittsburgh 44 21 6 17 133:121 48 8. Columbus 46 14 9 23 136:173 37

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 45 30 4 11 146:104 64 2. Colorado 47 30 3 14 179:150 63 3. Dallas 47 28 6 13 174:144 62 4. Nashville 47 25 1 21 144:146 51 5. Arizona 45 23 3 19 137:132 49 6. St. Louis 45 23 2 20 129:143 48 7. Minnesota 47 21 5 21 145:160 47 8. Chicago 47 14 2 31 103:167 30

Pacifická divize: