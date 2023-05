Senzační tažení Floridy pokračuje. Gudas a spol. vyhráli i v Torontu, řádil Tkachuk

Kdepak, vyřazením megafavorizovaného Bostonu to nekončí. Hokejisté Floridy po šokujícím vyřazení suveréna základní části NHL hned na úvod play off vstoupili skvěle i do série 2. kola proti Torontu. Na ledě Maple Leafs vyhráli 4:2 a ujali se vedení.

2:19 Sestřih prvního utkání Toronto - Florida | Video: Asociated Press

Panthers byli přitom v základní části nejhorším ze všech týmů, které se letos do vyřazovacích bojů vůbec dostaly. Jenže Boston, který v sezoně trhal všemožné rekordy, Florida vyšoupla z bojů o Stanley Cup, přestože v sérii už prohrávala 1:3. Teď si vyšlápla na Toronto. A nerozhodila ji ani ztráta dvougólového vedení, které zařídil Nick Cousins z dorážky a Sam Bennett ve 28. minutě tečí. Po jedenácti vteřinách totiž odpověděl Matthew Knies svým prvním gólem v NHL a záhy na něj navázal vyrovnávací trefou Michael Bunting. V závěru druhé třetiny se ale prosadil ze sólového úniku Carter Verhaeghe, který rozhodl i sedmý duel v Bostonu. Výhru zpečetil v 53. minutě obránce Brandon Montour střelou od modré čáry a připsal si už šestý gól v letošním play off. Znovu však řádil především Matthew Tkachuk: největší hvězda bitev s Bruins připravila hned tři góly vítězů… Český zadák Floridy Radko Gudas strávil na ledě přes 15 minut. Dallasu nestačil ani výjimečný počin útočníka Joea Pavelskiho k tomu, aby v úvodním duelu další série 2. kola zdolala Seattle. Pavelski nasázel čtyři góly a ve věku 38 let a 295 dní se stal nejstarším hráčem v historii, kterému se v play off NHL tenhle kousek povedl. Jeho celek ale podlehl soupeři 4:5 v prodloužení. Pavelski utrpěl v předchozím kole s Minnesotou hned v prvním utkání otřes mozku a do série už nezasáhl. Na led se ale vrátil po dvoutýdenní pauze ve velkém stylu. Související Špinavec i bestie. Tkachuk pil Bostonu krev, kouč by nejraději sypal vulgární výrazy 2:43 Už ve 3. minutě otevřel skóre střelou z pravého kruhu a tečí v čase 12:18 dostal Dallas do vedení 2:1. Seattle ještě v úvodní třetině otočil na 4:2, ale Pavelski ve třetí třetině snížil z dorážky a v 54. minutě baseballovým způsobem vyrovnal. Seattle, který v úvodním kole zastavil obhájce Stanleyova poháru Colorado, vměstnal všechny své branky v základní hrací době mezi 12. až 16. minutu. Postupně skórovali Jaden Schwartz, Justin Schultz, Oliver Bjorkstrand a Jordan Eberle. Prodloužení rozhodl Yanni Gourde v čase 72:23. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápas: Toronto - Florida 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Branky: 29. Knies, 35. Bunting - 10. Cousins, 28. Bennett, 38. Verhaeghe, 53. Montour. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.244. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. M. Tkachuk, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Západní konference - 1. zápas: Dallas - Seattle 4:5 v prodl. (2:4, 0:0, 2:0 - 0:1) Branky: 3., 13., 50. a 54. Pavelski - 12. Schwartz, 15. Schultz, 15. Bjorkstrand, 16. Eberle, 73. Gourde. Střely na branku: 35:44. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (Dallas), 2. Gourde (Seattle), 3. Domi (Dallas).

