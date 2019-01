Strhující comeback. Jako alkoholik myslel na sebevraždu, teď vládne brankářům NHL

před 23 minutami

Před pouhými deseti měsíci byl na dně, coby psychicky nemocný alkoholik myslel na sebevraždu. Finální krok ale nikdy neučinil. Místo toho Robin Lehner vyhledal pomoc a po boji vystoupal na vrchol brankářských statistik hokejové NHL.

Krátce před ligovou přestávkou, určenou pro All-Star Game, jako by diváci v newyroské hale Nassau Coliseum byli součástí závěru hollywoodského trháku. Domácí Islanders porazili Anaheim 3:0 a první hvězdou zápasu byl díky 19 zákrokům 27letý gólman Lehner.

Když před odchodem do šatny poskytoval krátký rozhovor, fanoušci hlasitě skandovali Švédovo jméno.

Ne, Lehner nepodal zázračný výkon. Ani nevychytal veledůležité vítězství. Krátké šílenství v ochozech vyvolal svým příběhem.

Nyní vládne brankářským statistikám díky procentuální úspěšnosti zákroků 93,1 a průměru inkasovaných gólů 2,02. Ještě před deseti měsíci však procházel těžkou osobní krizí.

Definitivně se sesypal na konci března 2018. Jak přiznal pro server The Athletic, utkání za Buffalo proti Detroitu nedokázal navzdory snaze dokončit. Po druhé třetině dokráčel do šatny a stěží ze sebe sundaval výstroj. Myslel si, že dostal infarkt. Šlo ovšem o panický záchvat.

Po péči lékařů odjel Lehner pryč ze stadionu a jako obvykle zašel na pivo. Doma pak popíjel dál. Až uprostřed noci vzbudil svoji ženu, aby ji pověděl, že takhle už dál nemůže.

"Byl jsem schopný vypít celou bednu piva, protože jsem chtěl uklidnit démony v hlavě. Pak jsem si bral prášky na spaní," popisoval svůj stav. Dokonce několikrát myslel na sebevraždu.

Po osudném březnovém zápase už za Buffalo nenastoupil. Využil možnost, kterou NHL nabízí, a šel na léčení.

Že je alkoholik, věděl. K tomu se dozvěděl, že trpí bipolární poruchou a poruchou pozornosti s posttraumatickým syndromem (nevyrůstal v harmonickém rodinném prostředí). Absolvoval dlouhou léčbu. K manželce a dětem se vrátil, až když si byl naprosto jistý, že nesklouzne zpátky k sebedestruktivnímu chování.

Zbývalo vyřešit ještě jeden problém.

Lehnerovi vypršela roční smlouva na čtyři miliony dolarů a novou v Buffalu nedostal. Po brankáři, který měl úspěšnost zákroků pod 91 procent a sezonu kvůli odvykací kůře nedochytal, zrovna netoužily ani ostatní kluby.

"Jedno jednání o smlouvě bylo obzvlášť nepříjemné," vzpomíná Lehner. "Bombardovali mě otázkami, proč jsem špatný člověk a špatný spoluhráč. Trvalo to hodiny. A já jsem nemohl nic prozradit (tehdy nechtěl mluvit o svých duševních problémech, pozn. red.). Řekli mi, že buď využiju poslední šanci, nebo skončím na farmě, což bude konec mojí kariéry."

Brankáře s nevalnou pověstí nakonec na rok získali Islanders. Za 1,5 milionu.

Teď se ukazuje, že jde o jednu nejvýhodnějších smluv v NHL. Lehner je pilířem defenzivně laděného stylu uznávaného lodivoda Barryho Trotze. Navrch má po ruce Mitche Korna, špičkového trenéra brankářů, který vedl Dominika Haška, Tomáše Vokouna a naposledy vycepoval Bradena Holtbyho.

Spolu s Lehnerem stoupají Islanders. I když v létě ztratili kapitána Johna Tavarese, jsou v konferenci druzí. A zatímco minulý ročník zakončili s nejvíce inkasovanými góly, tentokrát mají řečí čísel nejlepší obranu.

Jedním z důvodů je omaskovaný švédský mág. Na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana ale nejspíš nedosáhne, neboť se o práci dělí s Němcem Thomasem Greissem. Ten má zatím o něco horší statistiky (úspěšnost 92 %, průměr gólů 2,5).

Lehner může každopádně pomýšlet na Masterton Trophy. Cenu za oddanost hokeji často dostávají hráči, kteří překonali těžkou životní událost. Hrdina Islanders chce navíc pomáhat i ostatním.

"Pořád mám hodně emailů a dopisů, které si musím projít," dodává pro deník The New York Times. "Není to o tom, abych byl inspirativní osobností, ale o šíření osvěty. Pokud máte tyhle problémy, jsou léčitelné. Potřebujete pomoc a podporu. Sami je nezvládnete."