Rittich dovedl Calgary k další výhře, jízda Tampy pokračuje

před 25 minutami

Brankář David Rittich zastavil ve středečním utkání NHL na ledě New Jersey devatenáct střel a dovedl Calgary k výhře 2:1. Kanadský klub zvítězil posedmé v řadě a v čele Západní konference zvýšil před druhým San Jose náskok na sedm bodů. Lepší než Calgary je v celkové tabulce jen Tampa Bay, která porazila New York Rangers 4:3 v prodloužení a poprvé v klubové historii vyhrála deset zápasů za sebou.

Výsledek z New Jersey kopíruje druhou třetinu. Calgary si vypracovalo dvougólový náskok brankami Eliase Lindholma a Marka Giordana. Domácí snížili v oslabení, když Rittichova lapačka máchla proti střele Kevina Rooneyho z levého kruhu do prázdna. Český gólman ve zbytku zápasu ale tým podržel a připsal si v této sezoně 22. výhru z 32 startů.

New Jersey opět postrádalo Pavla Zachu, který kvůli zranění nehraje od poloviny února. Fanouškům Devils navíc v utkání zatrnulo, když Mirco Mueller ztratil rovnováhu v souboji o puk s Michaelem Frolíkem a narazil hlavou do mantinelu. Domácí útočník opustil hrací plochu na nosítkách. Trenér New Jersey John Hynes si po utkání oddechl, že byl jeho svěřenec před odjezdem do nemocince při vědomí a že ho ani nic neomezovalo v pohybu.

Tampa Bay dominovala v úvodní třetině, získala vedení 2:0, ale po druhém dějství byl stav nerozhodný 3:3. Zápas rozhodl v čase 63:25 obránce Victor Hedman. Do základu Rangers se nevešel Filip Chytil, který v každém z předchozích tři zápasů zaznamenal jeden záporný bod do statistiky +/-.

Výsledky NHL:

Toronto - Edmonton 6:2, NY Rangers - Tampa Bay 3:4 v prodl., New Jersey - Calgary 1:2, Anaheim - Chicago 3:4, Colorado - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech.