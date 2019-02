Konec legrácek. Už je to byznys a válka, burcuje Jágr. Ví, že sám nikomu neujede

před 44 minutami

Ani branka první branka Jaromíra Jágra v soutěžní zápase po návratu do Kladna nepomohla Rytířům k úspěchu v dnešním závěrečném 60. kole základní části první ligy. Středočeši po sobotní porážce 3:5 v Třebíči podlehli doma Litoměřicím 4:5 po samostatných nájezdech a ze čtvrtého místa je čeká ve čtvrtfinále Přerov. Sedmačtyřicetiletý Jágr nabádal tým, že je nutné si uvědomit, že Kladno čeká v play off těžký boj.

"Teď už ale prostě není čas na legrácky. Už je to byznys. Je to válka. Nemůžeme si nyní myslet, že k nám někdo přijede a bude nás plácat po zádech, kór ne Přerov. To v žádném případě. Vím jen, že to bude boj," uvedl Jágr, který v 51. minutě v přesilové hře zvýšil na 4:2 a pak ještě trefil za stavu 4:3 tyč.

Se 766 brankami třetí nejlepší střelec historie NHL se dočkal první branky v soutěžním zápase od 9. listopadu 2017, kdy skóroval ještě za Calgary proti Detroitu. Byl to také jeho první gól v dresu Kladna od 27. prosince 2012, kdy působil doma při výluce v NHL v dresu Rytířů v extralize.

"Sebe neřeším. Jde mi o to, abych se cítil dobře, abych se cítil silný. Abych měl dobrý pocit ze své hry, mám určitou představu," uvedl Jágr, který také jednou skóroval ze čtyř zápasů v přípravě před sezonou.

"Nebudu někomu ujíždět… Mám představu o svojí hře, která by mohla pomoct týmu z mého pohledu. Ale jinak se beru jako součást týmu, malou část, která může pomoct. Ale nic nerozhoduje. Jestli tady budu letos, nebo možná ještě jeden rok, nevím… Ale musíš koukat do delší budoucnosti než na dva měsíce, nebo půl roku," uvedl Jágr.

Stal se v klubové historii nejmladším i nejstarším hráčem, který skóroval. Nejstarším je i celkově v profesionálních soutěžích. "To se počítá ta druhá liga, jo?" smál se Jágr. Šel i na nájezd, ale gólman Tomáš Král nemusel zasahovat, protože mu puk utekl. "Rolbaři mi udělali jen část ledu. Musím vymyslet jinou kličku. Tři měsíce jsem ji trénoval," vtipkoval Jágr.

Chce být co nejvíce mužstvu prospěšný. "To byl hlavní cíl. Proto jsem trénoval. Věřil jsem, že když na tom budu dobře fyzicky, hokej nezapomenu. Že budu moct pomoct. Od toho bych se odrazil. Co bude dál, to neřeším," dodal Jágr. "I když máš nějaké vize, představy, všechno se mění ze dne na den. Můžeš si dělat plány, jaký chceš, ale všechno se může změnit během vteřiny," dodal.

Spíše se zabývá herním projevem týmu. "Od třetí třetiny jsem byl spokojený, začali jsme hrát o hodně líp než první dvě. Diváci si to zasloužili. Přišli na utkání, které nic neřešilo. Bylo jich tady skoro čtyři tisíce. My jim to prostě musíme vrátit dobrým výkonem. Musíme si vážit, že přišli," litoval Jágr, že tým neudržel výhru.

Varuje před podobnými výkony. "Někdy jdeš do zápasu unavený, necítíš se dobře a myslíš si, že se to nějak odehraje. Houby se odehraje. Dostaneš nařezáno a ještě tě zesměšní. O to víc musíš hrát společně a bruslit společně a nenechat to na jednom hráči. To jsme si uvědomili ve třetí třetině a otočilo se to," uvedl Jágr.

"Aby byl úspěšný tým, musíš být na každém střídání profesionál. Měla by být čest jít na led na poslední dvě minuty. Nepíchat tam hokejkou jako nechci říkat do čeho. Puk se musí dostat ze třetiny a ne aby tam jeden hráč odehrál čtyři a všichni koukali. To se takhle nedá, to je amatérská liga. Kdyby se to stalo v play off, tak to bude rozhodovat," dodal Jágr.

Věří, že se tým o extraligu popere. "Většina hráčů je podepsaná na příští rok, řekl bych 80 procent. Ti, co nejsou, tak pravděpodobně budou. Jde o to, aby si uvědomili, že oni nebo my hrajeme o tu soutěž, kterou budeme hrát. Je to v jejich rukou. Oni si sami vybírají svým výkonem, což je docela skvělý," dodal.