Pastrňákův pozdní gól neodvrátil vyřazení Bostonu, končí také Toronto

Pozdní gól Davida Pastrňáka Bostonu k postupu přes Carolinu nestačil. Bruins v rozhodujícím zápase prvního kola play off NHL prohráli 2:3 a sezona pro ně skončila. Sedmý duel nezvládli ani hokejisté Toronta. Tampě Bay na domácím ledě podlehli 1:2 a na postup přes úvodní kolo play off čekají již 18 let.

Strůjcem postupové výhry Caroliny byl Max Domi, který vstřelil dvě branky a přidal jednu asistenci. Poprvé se do statistik zapsal v 19. minutě, kdy na hranici brankoviště ideálně našel Teuva Teräväinena, jenž otevřel skóre. Oba své góly dal Domi ve druhé třetině. Ve 24. minutě si našel tečované nahození Bradyho Skjeie a svou první trefou v play off zvýšil na 2:0 pro domácí. Druhou branku přidal kanadský útočník v polovině zápasu, kdy po Teräväinenově přihrávce odpověděl na kontaktní gól Bruins a vrátil Hurricanes dvoubrankový náskok. Boston od poloviny zápasu dobýval branku Anttiho Raanty, ale kontaktní branky na 2:3 se i přes několik nebezpečných závarů dočkal až 22 sekund před koncem základní hrací doby. Pastrňák se v levém kruhu pro vhazování opřel do puku a svým třetím gólem v play off zdramatizoval závěr zápasu. Boston v závěrečných sekundách vyrovnat nestihl a v rozhodujícím duelu prvního kola podlehl Carolině 2:3. Postup Tampy Bay přes Toronto vystřelil centr třetí formace Nick Paul, který se postaral o obě branky obhájců Stanley Cupu. Maple Leafs ve třetí třetině ani přes 17 střel nedokázali smazat jednogólovou ztrátu a na postup z prvního kola play off čekají již od sezony 2003/2004. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 7. zápasy: Toronto - Tampa Bay 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 34. Rielly - 19. a 37. Paul. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.316. Konečný stav série 3:4 Carolina - Boston 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Branky: 24. a 31. Domi, 19. Teräväinen - 26. DeBrusk, 60. Pastrňák. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.513. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Raanta, 3. Teräväinen (všichni Carolina). Konečný stav série 4:3. Západní konference - 7. zápas: Edmonton - Los Angeles 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 34. Ceci, 57. McDavid. Střely na branku: 41:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. J. Quick (Los Angeles), 3. M. Smith (Edmonton). Konečný stav série 4:3.