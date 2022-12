Pastrňák pomohl smazat třígólové manko, úchvatná série Bostonu přesto skončila

Úchvatná šňůra Bostonu je u konce. Hokejisté Bruins sice v NHL dokázali v duelu s Vegas i díky trefě českého útočníka Davida Pastrňáka smazat třígólový náskok Vegas, přesto nakonec prohráli 3:4 po nájezdech. Doma padli poprvé v sezoně, přemožitele našli až v patnáctém utkání. Čtrnácti vítězstvími před vlastními fanoušky od začátku ročníku vytvořili rekord soutěže.

Bostonu proti Vegas vůbec nevyšel vstup do zápasu. V prvních pěti minutách inkasoval dva góly, a když v úvodu druhé části zvýšil na 3:0 pro Vegas Paul Cotter, museli Bruins poprvé v domácím prostředí dohánět tříbrankové manko.

Ještě do konce druhé části stihl Boston snížit na 2:3. Nejprve se prosadil Brad Marchand a v čase 39:35 vstřelil kontaktní branku Pastrňák. Nejproduktivnější Čech v soutěži se vytočil od levého mantinelu a 257. gólem v kariéře (17. v této sezoně) dostihl v historickém pořadí českých střelců desátého Martina Straku.

Ve 44. minutě srovnal Taylor Hall, obrat ale Bruins nedotáhli. V samostatných nájezdech neuspěl se svým pokusem ani Pastrňák, prosadil se pouze hostující Reilly Smith, jenž v páté sérii přisoudil Vegas bod navíc. Bruce Cassidy, jenž do léta šest let vedl Bruins, tak zažil vítězný návrat do Bostonu coby kouč soupeře.

Souboj českých brankářů dopadl lépe pro Daniela Vladaře, jehož Calgary porazilo Arizonu s Karlem Vejmelkou 3:2. Vladař naskočil do třetího z posledních čtyř zápasů Calgary a dovedl tým ke třetí výhře. Na domácím ledě zneškodnil 18 střel Coyotes a pomohl Flames k vítězství 3:2.

Vejmelka v brance Arizony inkasoval třikrát z 27 pokusů a neodvrátil pátou prohru Coyotes v řadě. Vítězství domácích řídil třemi body Nazem Kadri.

Výsledky NHL:

Boston - Vegas 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 34. Marchand, 40. Pastrňák, 44. Hall - 2. a 21. Cotter, 6. Marchessault, rozhodující sam. nájezd Reilly Smith. Střely na branku: 43:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Cotter (Vegas).

Calgary - Arizona 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 15. Dubé, 18. E. Lindholm, 56. Kadri - 34. Gostisbehere, 46. Chychrun. Střely na branku: 27:20. Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Vejmelka odchytal za Arizonu 58 minut a 7 sekund, inkasoval tři branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Diváci: 16.899. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Calgary), 2. Chychrun (Arizona), 3. Tanev (Calgary).

NY Rangers - St. Louis 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Branky: 18. Schneider, 20. Fox, 22. Trocheck, 45. K. Miller, 49. Lafreniere, 55. Kreider - 19. Bučněvič, 21. Tarasenko, 32. Kyrou, 33. O'Reilly. Střely na branku: 24:29. Diváci: 16.682. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. K. Miller, 3. Lafreniere (všichni NY Rangers).

Edmonton - Washington 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 22. Kulak, 36. McDavid - 28. Eller, 37. Oshie, 48. Dowd. Střely na branku: 30:50. Diváci: 17.264. Hvězdy zápasu: 1. Skinner (Edmonton), 2. Dowd (NY Rangers), 3. McDavid (Edmonton)

Philadelphia - Colorado 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Branky: 8. Sanheim, 19. Laczynski, 24. DeAngelo, 50. Tippett, 59. Konecny - 4. a 59. Newhook, 58. Rantanen. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.361. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Sanheim, 3. DeAngelo (všichni Philadelphia).

Vancouver - Montreal 7:6 v prodl. (0:4, 2:0, 4:2 - 1:0)

Branky: 39. a 46. Michejev, 37. Garland, 45. Horvat, 49. Studnicka, 59. Kuzmenko, 61. E. Pettersson - 8. Caufield, 13. Suzuki, 15. Monahan, 17. Pezzetta, 56. Dvorak, 57. J. Anderson. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. E. Petterscon, 2. Michejev (oba Vancouver), 3. Suzuki (Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 24 20 1 3 96:53 41 2. Toronto 26 15 6 5 79:66 36 3. Tampa Bay 24 15 1 8 84:75 31 4. Detroit 24 12 5 7 77:76 29 5. Florida 25 12 4 9 88:83 28 6. Montreal 25 12 2 11 76:90 26 7. Buffalo 25 11 1 13 96:92 23 8. Ottawa 24 10 1 13 75:78 21

Metropolitní divize:

1. New Jersey 25 20 1 4 93:57 41 2. Carolina 25 14 5 6 74:69 33 3. NY Islanders 26 16 0 10 82:66 32 4. Pittsburgh 25 13 4 8 89:78 30 5. NY Rangers 27 12 5 10 82:80 29 6. Washington 27 11 4 12 74:85 26 7. Philadelphia 26 9 5 12 64:85 23 8. Columbus 23 8 2 13 66:92 18

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 25 14 5 6 98:72 33 2. Winnipeg 23 15 1 7 74:59 31 3. Minnesota 24 13 2 9 78:74 28 4. Colorado 23 13 1 9 78:66 27 5. Nashville 23 12 2 9 63:70 26 6. St. Louis 25 11 0 14 73:96 22 7. Arizona 23 7 4 12 61:81 18 8. Chicago 24 7 4 13 61:88 18

Pacifická divize: