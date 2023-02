"Je těžké popsat, co se ve mě odehrává." Pastrňáka gólově zastoupil brankář Bostonu

Brankář Bostonu Linus Ullmark se v NHL zaskvěl gólem přes celé hřiště, kterým zpečetil výhru hokejistů Bostonu 3:1 nad Vancouverem. První branku nejlepšího celku soutěže Bruins připravil český útočník David Krejčí.

Do kanadského bodování se v sobotním programu zapsal také český brankář Petr Mrázek, jenž asistoval u jednoho gólu Chicaga při výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad San Jose.

Bruins rozhodli o šestém vítězství za sebou v první třetině, v níž odskočili na rozdíl dvou branek. V 18. minutě otevřel skóre po Krejčího asistenci bek Hampus Lindholm a o necelou minutu a půl později zdvojnásobil vedení Brad Marchand.

Vancouver ve třetí části snížil, závěr ale patřil brankáři Ullmarkovi, jenž 48 sekund před závěrečnou sirénou zkusil štěstí nahozením puku na prázdnou branku a završil vítězství Bostonu.

Devětadvacetiletý Švéd se v NHL prosadil jako první gólman od ledna 2020, kdy skóroval Pekka Rinne z Nashvillu.

"Vždycky jsem snil o tom, že dám gól. Zkusil jsem štěstí, ale nejdřív jsem vůbec nevěděl, kam puk letí, protože mi zmizel za hráči. Když jsem ho znovu spatřil, uvědomil jsem si, že míří do branky," řekl švédský gólman.

Ullmark je teprve třináctým brankářem v ligové historii, který se dokázal zapsat mezi střelce. Rekordmanem je Martin Brodeur, který v kariéře vstřelil tři góly.

🚨 LINUS ULLMARK 🚨



WE HAVE A GOALIE GOAL. 🤯 pic.twitter.com/ym7OLU0jlU — NHL (@NHL) February 26, 2023

"Je to krásný pocit. Všichni brankáři, kteří skórovali přede mnou, jsou opravdu velké hvězdy. Je těžké popsat, co se ve mně odehrává, musím to ještě nějak zpracovat," líčil nadšený Ullmark.

Devětadvacetiletý Švéd gólem podtrhl svou skvělou sezonu. Jako první brankář dosáhl na 30 výher, dominuje v obou hlavních brankářských statistikách a je jedním z hlavních kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL.

"Je to skvělý brankář, dnes si ale řekl o místo v přesilovkové formaci," vtipkoval Marchand. "Nikdy jsem v zápase nezažil to, že by dal brankář gól. Je to opravdu skvělý počin," dodal kanadský útočník.

Chicago, v jehož sestavě kvůli spekulacím o výměně chyběl Patrick Kane, na ledě San Jose třikrát vedlo. O náskok ale vždy přišlo a zápas dospěl až do samostatných nájezdů, ve kterých Blackhawks rozhodli o páté výhře za sebou. Mrázek zaznamenal asistenci u třetího gólu Jestřábů a do statistik se zapsal podruhé v sezoně.

Český gólman v utkání kryl 45 střel San Jose a stal se mužem zápasu. "Jako tým jsme odehráli skvělý duel, obzvlášť když přihlédneme k tomu, že jsme hráli na hřišti soupeře," pochvaloval si Mrázek.

Zazářili i další brankáři. Andrej Vasilevskij předvedl 45 zákroků a Tampa Bay porazila Detroit 3:0, čisté konto udržel i Akira Schmid, který čelil 24 střelám a jehož New Jersey smetlo Philadelphii 7:0.

Dokonce 51 zásahů předvedl John Gibson při vítězství Anaheimu nad Carolinou. Ducks zdolali druhý tým Východní konference 3:2 a podeváté v ročníku vyhráli v základní hrací době. Po dvou asistencích zaznamenali Trevor Zegras a Ryan Strome.

Popáté za sebou vyhráli hokejisté Colorada, kteří porazili Calgary 4:1 a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo. V souboji divizních lídrů Dallas porazil Vegas 3:2 po samostatných nájezdech a přiblížil se soupeři na rozdíl dvou bodů.

St. Louis nestačilo na Pittsburgh, prohrálo popáté v řadě a na příčky zaručující play off ztrácí již 13 bodů. Nedaří se ani newyorským Rangers, kteří podlehli Washingtonu 3:6 a nebodovali potřetí za sebou. Vítězství Capitals čtyřmi body za dva góly a dvě asistence řídil Jevgenij Kuzněcov.

Výsledky NHL:

Columbus - Edmonton 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)

Branky: 2. a 24. Marčenko, 50. a 55. Roslovic, 22. Jenner, 26. Laine - 33. a 35. McDavid, 27. Foegele, 30. Draisaitl, 58. Hyman. Střely na branku: 26:47. Diváci: 19.004. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. McDavid, 3. Jenner.

Washington - NY Rangers 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Branky: 5. a 24. Oshie, 39. a 53. Kuzněcov, 28. Wilson, 33. Milano - 8. a 47. Kreider, 60. Kakko. Střely na branku: 28:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Kuzněcov, 3. Kuemper (Washington).

Montreal - Ottawa 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Branky: 25. Matheson, 29. Suzuki - 16. Brassard, 34. Pinto, 45. Watson, 46. Batherson, 52. Gauthier. Střely na branku: 31:22. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Brassard, 2. Batherson, 3. Gauthier.

Detroit - Tampa Bay 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 10. Point, 40. Kučerov, 58. Killorn. Střely na branku: 45:18. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Point, 3. Kučerov.

New Jersey - Philadelphia 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Branky: 23. Siegenthaler, 29. J. Hughes, 39. Mercer, 45. Hischier, 46. Hamilton, 54. Bratt, 56. Bastian. Střely na branku: 36:24. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Siegenthaler , 2. Schmid (New Jersey), 3. Hischier.

Vancouver - Boston 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 48. Boeser - 18. H. Lindholm (Krejčí), 20. Marchand, 60. Ullmark. Střely na branku: 27:35. Diváci: 18.772. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Šilovs (Vancouver), 3. H. Lindholm.

St. Louis - Pittsburgh 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 21. Bučněvič, 58. Faulk - 27. Malkin, 55. M. Pettersson, 62. Rust. Střely na branku: 27:48. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. M. Pettersson, 2. Binnington (St. Louis), 3. Rust.

Colorado - Calgary 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. MacKinnon, 9. Newhook, 23. Rantanen, 45. Malgin - 38. Toffoli. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Ničuškin, 3. Byram (oba Colorado).

Vegas - Dallas 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 32. Amadio, 56. Eichel - 35. W. Johnston, 60. Hintz, rozhodující sam. nájezd J. Robertson. Střely na branku: 43:43. Diváci: 17.906. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson (Dallas), 2. Eichel, 3. Oettinger (Dallas).

Carolina - Anaheim 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky: 45. Kotkaniemi, 54. Fast - 37. Klingberg, 45. Silfverberg, 53. Terry. Střely na branku: 18.818. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Terry, 3. Fast.

San Jose - Chicago 3:4 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 5. Bonino, 11. J. Svečnikov, 58. E. Karlsson - 3. Gust, 6. Seney, 41. Domi (Mrázek), rozhodující sam. nájezd Kurashev. Střely na branku: 48:35. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval 3 branky ze 48 střel a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Sturm, 3. Vlasic (oba San Jose).