Pastrňák začal sezonu čtyřbodovým představením, zářili i Krejčí a Nečas

V prvním kole prezidentských voleb by v září vyhrál generál Petr Pavel. Je to poprvé od loňského září, kdy předstihl ve volebním modelu bývalého premiéra Andreje Babiše. Rozdíl je sice v rámci statistické chyby, ukazuje ale na dlouhodobě rostoucí preference Pavla a naopak stagnující u Babiše. Na třetím místě by skončila ekonomka Danuše Nerudová. Pavel by uspěl i v druhém kole volby. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median.

Pro Babiše, který však zatím neoznámil, zda bude na prezidenta kandidovat, by v září v prvním kole voleb hlavy státu hlasovalo 23,5 procenta voličů, pro Pavla 24 procent. "Kdyby se prezidentské volby konaly v září, tak by se v případném druhém kole prezidentské volby nejspíše utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel," uvedla agentura Median. Pavel by podle ní získal podporu 59 procent rozhodnutých voličů.