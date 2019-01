Pastrňák slavil jako LeBron. Jsou si velmi podobní, prohlásil Marchand

před 1 hodinou

Nový rok otevřel v NHL tradiční zápas Winter Classic pod širým nebem, v němž Boston před zraky 76.126 diváků porazil Chicago 4:2. Největší hvězdou souboje se stal David Pastrňák, který zaznamenal gól a asistenci. Havířovský rodák na sebe upozornil i oslavou své 24. branky v sezoně, kdy napodobil basketbalistu LeBrona Jamese.

Pastrňák vyrovnal ve 13. minutě v přesilové hře na 1:1. Následně začal střídavě podupávat nohama a mávat rukama.

"Trochu mě to zaskočilo. Nikdy předtím to neudělal. Když se vám podaří skórovat v takovém utkání, můžete si dělat, co chcete. Pasta a LeBron si jsou velmi podobní," prohlásil z legrace Pastrňákův spoluhráč Brad Marchand, který trefou do prázdné branky zpečetil konečný výsledek. Za Bruins si připsal nahrávku i David Krejčí, v dresu poražených Blackhawks zase David Kämpf.

Jedinečnost venkovního utkání popsal útočník Bostonu Patrice Bergeron. "Je to sice pořád základní část, ale když nastoupíte před 76 tisíci diváky v přímém přenosu na celostátní televizi, má to úplně jiný význam," uvedl třiatřicetiletý Kanaďan, jenž si z duelu odnesl stejnou bodovou bilanci jako Pastrňák.

Více diváků se na zápas NHL sešlo pouze 1. ledna 2014, kdy souboj mezi Detroitem a Torontem na Michigan Stadium zhlédlo 105.491 diváků.

Podle bostonského brankáře Tuukky Raska se Winter Classic nesmazatelně zapsalo do paměti hráčů. "Tohle jsou chvíle, za které budete rádi a které si budete chovat v srdci, až skončíte s kariérou a ohlédnete se," prohlásil Fin, který k triumfu Bruins přispěl 36 zákroky.

"Jakmile diváci začali zpívat hymnu, přeběhl nám mráz po zádech. Bylo úžasné podívat se kolem sebe a vychutnat si to, protože nikdo z nás neví, jestli si takové utkání ještě někdy zahrajeme," poznamenal autor vítězné trefy Sean Kuraly.