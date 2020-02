Pastrňák se neprosadil, Boston přesto vyhrál v New Yorku a dál vládne NHL

Životní minimum v České republice se od 1. dubna zvedne o 13,2 procenta. Nově tak dosáhne 3 860 Kč měsíčně. Existenční minimum se zvedne na 2 490 Kč. Po jednání vlády o tom informoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle něj reaguje na růst cen.

Minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, a to o devět procent. Od té doby se ceny zvedly o 13,2 procenta, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech pro rozhodování vlády. Po růstu minima by mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11 000 a u porodného asi 2 000. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun, resort práce a sociálních věcí na to peníze v rozpočtu má.