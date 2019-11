Gólová mašina se nezadrhla. Pastrňák proti Ottawě opět skóroval

Saúdskoarabský regulátor v neděli schválil žádost státní ropné společnosti Saudi Aramco o vstup na domácí burzu. Informaci přinesly světové agentury. Mohlo by se jednat o největší primární nabídku akcií na světě a sama firma by se mohla stát největší veřejně obchodovanou společnost na světě. Zatím není ani jasné, kolik akcií se bude prodávat. Očekává se však, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard korun). Aramco je největším producentem ropy na světě a na světové produkci ropy se podílí zhruba deseti procenty.