Pastrňák vykouzlil luxusní nahrávku, Boston srovnal. Mrázek potrápil obhájce

před 10 minutami

Útočník David Pastrňák pomohl v úvodním kole play off NHL jednou přihrávkou k výhře Bostonu 4:1 nad Torontem, po které je série vyrovnaná 1:1. Carolina s Petrem Mrázkem v brance potrápila Washington, ale nakonec podlehla na ledě obhájce Stanleyova poháru 3:4 v prodloužení a prohrává 0:2 na zápasy.

Boston dominoval v prvních dvou třetinách, po kterých si vypracoval náskok 3:0. Skóre otevřel zblízka Charlie Coyle po přihrávce Davida Backese zpoza branky. Pastrňák poté v přečíslení dva na jednoho uvolnil Brada Marchanda, který střelou mezi betony zvýšil. V polovině utkání utekl Williamu Nylanderovi puk u vlastní branky a Danton Heinen pohodlně překonal dezorientovaného Frederika Andersena.

Toronto ve třetí třetině ožilo a snížilo tečí Nazema Kadriho. Stejný hráč ale obdržel vyšší trest za krosček a rozhodčí ho poslali do sprch. V pětiminutové přesilovce stanovil konečnou podobu výsledku Patrice Bergeron. Velkou šanci měl poté ještě v dlouhé početní výhodě i David Krejčí, ale střelu do odkryté branky ukryl Andersen do lapačky.

Carolina potřebuje zlepšit začátky utkání. Minule nabrala v úvodní třetině tříbrankovou ztrátu, tentokrát prohrávala už po deseti minutách 0:2. Úvodní gól padl po skvělé spolupráci Alexandra Ovečkina s Nicklasem Bäckströmem, který zakončoval do prázdné branky. Mrázek byl bezmocný také u průniku T. J. Oshieho.

Carolina snížila ještě v úvodní třetině trefou Lucase Wallamarka, i když Washington protestoval, že předtím došlo k faulu na brankáře Bradena Holtbyho. Hostům se zase nelíbilo, že jim rozhodčí vyloučil na pět minut a do konce zápasu Micheala Ferlanda, který poslal k ledu tvrdým zákrokem Nika Dowda. Hurricanes dlouho oslabení přečkali i díky výbornému Mrázkovi. Český gólman při jednom zákroku ztratil masku a udeřil se o led, ale pokračoval dál.

Carolina v závěru druhé třetiny vyrovnala trefou Sebastiana Aha, ale Tom Wilson střelou mezi betony Mrázka opět strhl vedení na stranu Washingtonu. Povedenou tečí poslal Jordan Staal zápas do prodloužení, které rozhodl v čase 61:48 přesnou střelou do horního rohu sváteční střelec Brooks Orpik. Mrázek si v utkání připsal 29 zákroků.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Boston - Toronto 4:1 (stav série: 1:1), Washington - Carolina 4:3 v prodl. (stav série: 2:0)

Západní konference - 2. zápasy:

Nashville - Dallas 2:1 v prodl. (stav série: 1:1). Utkání Calgary - Colorado se ještě hraje.