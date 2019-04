Hraje hrozně, kritizují Pastrňáka. Kouč Bostonu sesadil hvězdu do třetí lajny

před 1 hodinou

Na své poměry střádá příliš mnoho špatných chvilek. Střelami míjí bránu, v dobrých pozicích zbytečně nahrává, ztrácí puky. Hvězdný hokejista David Pastrňák je v play off NHL z formy a míří až do třetí lajny Bostonu.

Čísla našeptávají, že situace není tak hrozná. Český střelec v devíti vyřazovacích kláních nasbíral obstojných sedm bodů (3+4), což ho v týmové produktivitě řadí na třetí příčku.

Samotné dění na ledě však prozrazuje něco jiného. "Pokud jste si nevšimli, tak Pastrňák hraje v sérii s Columbusem hrozně. A proti Torontu v prvním kole nevypadal o moc lépe," napsal novinář Dakota Randall ze stanice NESN.

Nejde o ojedinělý postřeh. Otázku, co je s Pastrňákem, řeší další velká média.

V posledním zápase sice 22letý křídelník skóroval, ale nevědomky díky odrazu od vlastní brusle. Nutno dodat, že gólu šel naproti tím, že se hrnul do brankoviště.

"Navíc předvedl pár dobrých bodyčeků," všiml si trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Pořád je ale podle mě příliš váhavý, ať už jde o střelbu, nebo nahrávání. Můžete si toho všimnout v přesilovkách. Musí se s tím vypořádat."

Pastrňák nastupoval během play off na obvyklých stanovištích, tedy v prvních dvou lajnách vedle Patrice Bergerona, nebo Davida Krejčího. Teď ale míří do třetího útoku, na pondělním tréninku bruslil vedle Charlieho Coylea a Marcuse Johanssona.

#NHLBruins practice lines:



Marchand - Bergeron - Heinen

DeBrusk - Krejci - Kuhlman

Johansson - Coyle - Pastrnak

Nordstrom - Kuraly - Acciari

Backes - Wagner



Chara - McAvoy

Krug - Carlo

Grzelcyk - Clifton

Moore - Kampfer



Rask

Halak — Boston Bruins (@NHLBruins) April 29, 2019

"Ale nemůžete hráče přesouvat donekonečna," míní Cassidy. "Myslím, že v určité chvíli je to zkrátka o tom, aby se z toho dostal svojí vlastní hrou."

Boston proti Columbusu zatím nebyl schopný zažehnout jednu ze svých hlavních zbraní, což jsou přesilovky. Proměnil jedinou z osmi. Ofenziva má rezervy i jako celek.

Na pravém křídle prvních dvou formací teď budou mladíci Danton Heinen a Karson Kuhlman. Zároveň neplatí, že by Pastrňákovými novými parťáky byli "bezejmenní" dříči. Právě Coyle a Johansson jsou spolu s brankářem Tuukou Raskem hlavním důvodem, že série je za stavu 1:1 pořád zcela otevřená.

"Jsou to skvělí hráči, kterým to spolu klape," zhodnotil Pastrňák zkušenou dvojici, kterou do Bostonu přivála výměna před uzavřením trhu. "Budu se snažit jim pomoct, jak nejlépe dovedu."

"Mohl bych víc střílet, tlačit se do brány a trochu víc podržet puk. Vždycky se najde milion věcí, které můžete udělat lépe," pokračoval havířovský kanonýr. Také odmítl, že by měl jakýkoliv zdravotní problém, respektive že by ho omezovala jarní operace prstu, kvůli níž vynechal měsíc.

I proto, že Pastrňák v loňském play off zdemoloval Toronto a dohromady ve 12 kláních nasbíral 20 bodů, je jeho trápení nejvíc na očích. Příliš ovšem nezáří ani další bostonští tahouni. Krejčí má šest bodů, Bergeron pět. Brad Marchand jich dal dohromady devět, ale v konferenčním semifinále mlčí.

Série nyní na dva zápasy míří do Columbusu, kde jsou tamní fanoušci namlsaní bleskovým postupem přes superfavorizovanou Tampu. Nejbližší střet je na programu v noci na středu.