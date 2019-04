Hokejisté St. Louis vyhráli v Dallasu a vedou v sérii 2:1

před 1 hodinou

Hokejisté St. Louis zvítězili ve třetím zápase druhého kola Západní konference na ledě Dallasu 4:3 a ujali se vedení v sérii 2:1. Obránce Roman Polák ani útočník Radek Faksa v dresu poražených Stars nebodovali.

Blues otevřeli skóre po 87 vteřinách od úvodního buly, kdy se trefil Jaden Schwartz. V 18. minutě srovnal v přesilové hře Alexandr Radulov. Těsně před polovinou utkání vstřelil druhý gól hostů Tyler Bozak.

Dramatickou zápletku si oba týmy ponechaly na závěr. Mezi 54. a 59. minutou se strhla čtyřgólová smršť. Domácí nejprve vyrovnali díky Andrewu Coglianovi v oslabení, když si Polák na trestné lavici odpykával dvě minuty za vysokou hůl. O chvilku později vrátil vedení na stranu Blues kapitán Alex Pietrangelo, jenž se v součtu se základní částí prosadil po 25 duelech.

Poté srovnal Tyler Seguin, jenže poslední slovo měl Pat Maroon, který St. Louis přiřkl druhý bod v sérii. Jeho spoluhráči Bozak a Schwartz zaznamenali branku a nahrávku a bek Jay Bouwmeester dvě asistence.

"Daří se nám reagovat. Věříme si. Je to zvláštní, ale cítíme, že dokážeme najít cestu k vítězství. Musíte ocenit Dallas za to, jak se otřepal a zatlačil nás, ale nám se je podařilo zatlačit ještě víc, nepolevili jsme v tom a nevzdali se," řekl jednatřicetiletý Maroon.

Blues ovládli také čtvrtý venkovní duel v letošní vyřazovací části. Stejně jako v Dallasu i tři předchozí duely ve Winnipegu vyhrálo St. Louis jednogólovým rozdílem.

"Nedokážu to vysvětlit. Celý rok se nám venku daří. Hned od začátku jsme se do toho opřeli a byli jsme agresivní. To udalo ráz utkání," uvedl trenér Blues Craig Berube, jenž kandiduje na Jack Adams Award pro nejlepšího kouče sezony.

"Byli lepší a zasloužili si zvítězit," uznal Seguin. "Vidíte, jak dlouho nám trvalo se do zápasu vrátit. Je frustrující prohrát. Nepředvedli jsme nejlepší výkon, ale pořád jsme měli šanci vyhrát," prohlásil střední útočník Stars Jason Spezza.

"Bylo to skvělé utkání nahoru dolů. Obě mužstva ze sebe vymáčkla maximum. Podle mě Blues lépe drželi puk v útočné třetině," konstatoval kouč Dallasu Jim Montgomery.

2. kolo play off NHL:

Západní konference - 3. zápas:

Dallas - St. Louis 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Branky: 18. Radulov, 54. Cogliano, 56. Seguin - 2. Schwartz, 29. Bozak, 55. Pietrangelo, 59. Maroon. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Maroon (oba St. Louis), 3. Seguin (Dallas). Stav série: 1:2.