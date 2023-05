Pocta pro Pastrňáka: v souboji o prestižní trofej vyzve McDavida a Tkachuka

Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu figuruje po Ted Lindsay Award rovněž mezi trojicí finalistů na zisk prestižní Hart Trophy. O post nejužitečnějšího hráče základní části NHL se uchází i Connor McDavid z Edmontonu a další forvard Matthew Tkachuk z Floridy. Jména finalistů zveřejnila NHL na webu.

Zatímco Pastrňák s Tkachukem jsou na Hart Memorial Trophy, o jejímž držiteli rozhodují hlasy od členů Asociace profesionálních sportovních novinářů, nominování poprvé v kariéře, kapitán Oilers McDavid ji může získat už potřetí po sezonách 2016/17 a 2020/21.

Pokud by cenu získal brzy sedmadvacetiletý Pastrňák, stal by se jejím třetím českým držitelem po brankáři Dominiku Haškovi a útočníkovi Jaromíru Jágrovi. Oba velikáni vládli lize tři sezony po sobě. Hašek vyhrál dvakrát za sebou v ročnících 1996/97 a 1997/98, Jágr jednou hned po něm.

Pastrňák se také může stát prvním vítězem ankety z týmu slavných Bruins od ročníku 1973/74, kdy byl oceněn legendární Phil Esposito. McDavid je Pastrňákovým konkurentem také na zisk Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony podle hráčské asociace NHLPA, o níž se uchází i obránce Erik Karlsson ze San Jose.

Pastrňák, jenž se zařadil mezi nejzářivější hvězdy soutěže, získal dosud jediné velké individuální ocenění. Z roku 2020 má Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části. Vystřílel si ji tehdy společně s Alexandrem Ovečkinem.

V dlouhodobé fázi probíhající sezony NHL byl havířovský rodák jasným ofenzivním lídrem Bruins. V produktivitě celé ligy skončil třetí a mezi střelci obsadil druhé místo. V 82 zápasech si český hokejista vytvořil kariérní maxima se 113 body za 61 branek a 52 asistencí. Mezi kanonýry jej předčil o tři góly jen suverén sezony McDavid. Pastrňák však vládl lize s 13 vítěznými trefami. Třikrát dal hattrick a odehrál devět zápasů s alespoň třemi body.

Šestadvacetiletý McDavid má jakožto vítěz bodování i nejlepší střelec základní části jistotu, že do jeho sbírky přibudou Art Ross Trophy, kterou získal potřetí za sebou a celkově již popáté, a Maurice Richard Trophy, na níž dosáhl v kariéře poprvé.

V sezoně se stal vedle jiného prvním hráčem historie NHL, který stihl během základní části hned tři bodové šňůry o délce alespoň 15 zápasů. V 82 duelech nasbíral 153 bodů za 64 gólů a 89 přihrávek. Přes stopadesátibodovou hranici se přitom dostal před ním naposledy Mario Lemieux v sezoně 1995/96. Připsal si jich tehdy 161.

Pětadvacetiletý Tkachuk prožívá v dresu Panthers skvělou první sezonu po loňském příchodu z Calgary a má šanci získat Hart Trophy jako první hráč historie floridského celku. V základní části pomohl v roli jasného lídra ofenzivy Panthers do play off v 79 utkáních 109 body za 40 gólů a 69 nahrávek, přičemž v bodech a asistencích stanovil nová osobní maxima. V pátek pak s týmem oslavil postup do finále Východní konference přes Toronto.

Letošní vítěz bude oznámen při slavnostním ceremoniálu v Bridgestone Areně v Nashvillu 26. června, kdy bude znám rovněž i nový držitel Ceny Teda Lindsayho. Loni získal Hart Trophy útočník Auston Matthews z Toronta. Rekordmanem je s devíti prvenstvími Wayne Gretzky, šestkrát uspěl Gordie Howe, čtyřikrát Eddie Shore.