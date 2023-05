Faksa pečetil výhru Dallasu, dělí ho výhra od postupu. Carolina vyřadila New Jersey

Radek Faksa zpečetil prvním gólem v letošním play off výhru Dallasu 5:2 nad Seattlem. Stars se ujali vedení 3:2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále Západní konference. Carolina zdolala New Jersey 3:2 v prodloužení, sérii ovládla v poměru 4:1 a postoupila do finále Východní konference NHL.

Dallas do zápasu dobře vstoupil, Wyatt Johnston a Roope Hintz mu zajistil vedení 2:0 už v čase 5:35. Na začátku prostřední části zvýšil Joe Pavelski, Seatlle ale vzápětí kontroval trefami Adama Larssona a Jareda McCanna. Domácí uklidnil v 52. minutě Hintz, který v utkání zaznamenal tři body (2+1) a stal se první hvězdou duelu. Poslední slovo měl Faksa, který vystihl na červené čáře přihrávku a ze středního pásma trefil prázdnou branku. New Jersey dvakrát vedlo. Skóre otevřel v 16. minutě z rychlého protiútoku Dawson Mercer a Timo Meier upravil v přesilové hře z dorážky stav utkání na 2:1. Domácí vyrovnali na začátku a konci prostřední třetiny po nahození obránců od modré čáry. Pokus Jaccoba Slavina se otřel o chrániče bránícího Erika Hauly, střela Brenta Burnse prošla přímo. Zápas rozhodl Jesper Fast v čase 67:09 tečí v početní převaze. Vítek Vaněček byl minule po pěti inkasovaných gólech střídán, a tak plnil stejně jako v úvodních dvou utkáních série roli náhradního brankáře New Jersey. Jeho spoluhráč Ondřej Palát se ocitl v 50. minutě za stavu 2:2 osamocený před gólmanem Frederikem Andersenem, ale nevyzrál na něj. Carolina s Martinem Nečasem v sestavě si zahraje finále Východní konference poprvé od roku 2019. Její soupeř vzejde z dvojice Toronto - Florida, která vede 3:1 na zápasy. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápas: Carolina - New Jersey 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky: 21. Slavin, 40. Burns, 68. Fast - 16. Mercer, 28. Meier. Střely na branku: 39:29. Diváci: 18.841. Hvězdy zápasu: 1. Fast, 2. Andersen, 3. Burns (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:1. Západní konference - 5. zápas: Dallas - Seattle 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) Branky: 6. a 52. Hintz, 4. Johnston, 21. Pavelski, 57. Faksa - 22. A. Larsson, 28. McCann. Střely na branku: 21:31. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Pavelski, 3. Robertson (všichni Dallas). Stav série: 3:2.

