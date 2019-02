Parádní Pastrňákovo gesto. Před prázdnou bránou ještě přihrál slavícímu jubilantovi

před 34 minutami

V dostizích nejlepších střelců NHL by se mu hodil každý gól, přesto David Pastrňák ukázal nádherné gesto. Český útočník Bostonu mohl v power play soupeře lehce skórovat, když jel na prázdnou branku Islanders, přesto přenechal puk Patrici Bergeronovi. Ten tak mohl jubilejní tisící start v soutěži ozdobit druhou trefou v duelu.

"Překvapil mě. Když jsem viděl, že se několikrát ohlédl, říkal jsem si 'Ale ne, on mi přihraje'. Ale věděl jsem, že jsme byli sami a může si to dovolit. Moc si toho vážím, hodně to pro mě znamená," komentoval spoluhráčovo gesto dojatý Bergeron, který všech tisíc utkání odehrál za Boston. "Samozřejmě to byl pro mě výjimečný zápas a hlavně jsem si přál, abychom vyhráli," dodal jubilant.

I to se mu splnilo, Bruins zvítězili 3:1. Rovněž u prvního gólu Bergerona si asistenci připsal Pastrňák. Českého hráče v přečíslení skvělým zákrokem vychytal brankáře Robin Lehner, ale na Bergeronovu dorážku už nestačil.