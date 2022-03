Palát ukončil bodový půst, Nosek vedl elitní útok Bostonu

Útočník Ondřej Palát si připsal v NHL po sedmi zápasech bez bodu asistenci a hokejisté Tampy Bay i díky jeho příspěvku zvítězili na ledě Seattlu 4:1. Ve zbývajících třech duelech středečního programu už žádný český hráč nebodoval včetně Davida Pastrňáka, který s Bostonem prohrál v Minnesotě 2:4. Jeho spoluhráč Tomáš Nosek dostal při absenci Patrice Bergerona důvěru v elitní řadě.

Jakub Voráček, který nedohrál před pěti dny utkání po střetu koleno na koleno a vynechal poté jeden zápas, nechyběl v sestavě Columbusu při výhře 4:1 v Ottawě. Naopak nenastoupil Pavel Zacha, jenž se minule zranil v horní části těla, a bez něj New Jersey prohrálo 3:6 v Calgary.

Pastrňák, který vypálil v předchozích dvou zápasech celkem šestnáctkrát, vyslal v Minnesotě jen jednu střelu a připsal si dva záporné body. Domácí vedli po gólech Kirilla Kaprizova už v 15. minutě 2:0. Bruins na přelomu úvodní a druhé třetiny vyrovnali trefami Craiga Smithe a Brada Marchanda. Zápas rozhodl z dorážky Jordan Greenway v čase 47:56 a po ztrátě Pastrňáka při hře bez gólmana pojistil výhru Ryan Hartman.

Nosek vyhrál 12 z 16 vhazování. "Vedl si skvěle. Měli jsme v útočném pásmu několik dobrých akcí. Mám rád Noseyho, líbí se mi, jak hraje. Tvrdě, dobře napadá, nutí soupeře k chybám. Skvělý byl na vhazování. Je to dobrý hráč," řekl Marchand. "Samozřejmě se několikrát stalo, že jsme nebyli sladěni. S Bergym víme, co ten druhý udělá, kam si najede. Jde o to co nejvíce komunikovat na ledě i na střídačce, abychom se domluvili, jak chceme různé situace řešit."

Kapitán Bergeron bude týmu chybět ještě minimálně dva zápasy. "Nemůžete ho nahradit, ale Nosek odvedl v kruhu pro vhazování dobrou práci. Vyhrál i jedno při hře šest na pět, to je jedna z věcí, na kterou u Bergyho spoléháte," ocenil kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Jeho svěřenci hráli druhý zápas ve druhém dni. "Věděli jsme, že to bude výzva, protože hrají fyzicky náročný hokej. Bylo to o nás. Nezačali jsme dobře a také ve třetí třetině byl soupeř lepší, hladovější, což bylo vidět u vítězného gólu," uznal.

Palát měl ještě na začátku kalendářního roku velkou formu a skóroval ve čtyřech zápasech v řadě. Jenže 12. ledna nedohrál v Buffalu a týmu následně chyběl kvůli zranění dva týdny. Od návratu už nedal ani jeden gól v sedmnácti zápasech (0+5).

V Seattlu si připsal bod v úvodu třetí třetiny. Český útočník po průniku Braydena Pointa dorážel puk ve skrumáži společně s Anthonym Cirellim, jenž nakonec zvýšil na 3:1. "To bylo skvělé úvodní střídání. O přestávce jsme si říkali, že nebudeme jen čekat vzadu, co vymyslí, a že budeme aktivní. Nemohli jsme začít lépe," řekl Steven Stamkos, který 900. start v NHL ozdobil třemi přihrávkami a byl vyhlášen první hvězdou.

Kouč Seattlu Dave Hakstol označil gól na 3:1 za rozhodující moment. "Padl po obrovském zmatku v našem brankovišti. Odskočili nám a už jsme se nedostali do tlaku."

Výhru Tampy zpečetil obránce Victor Hedman, který skóroval v zápase dvakrát a jeho trefa z 29. minuty byla vítězná. Obhájce titulu ale nezačal na ledě nováčka dobře, už v čase 2:38 se prosadil v přesilové hře Yanni Gourde. Ještě v úvodní části ale vyrovnal Nikita Kučerov.

Voráček byl na ledě u jediné inkasované branky, kterou Tyler Ennis otevřel v desáté minutě skóre. Poté ale střílel góly jen Columbus a na obratu se podílel dvěma trefami Jack Roslovic. Ottawa přišla nejen o vedení, ale i klíčového obránce Thomase Chabota po střetu s Seanem Kuralym. "Vypadá to, že nám bude nějakou chvíli (kvůli zranění ruky) chybět," uvedl kouč Senators D.J. Smith.

Daniel Vladař plnil roli náhradního gólmana Calgary, pod jejíž výhru se podepsalo šest různých střelců. Kanadský tým rozhodl třemi góly v rozmezí 28. až 31. minuty, během kterých odskočili z 2:2 na 5:2.

Výsledky NHL:

Ottawa - Columbus 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Ennis - 16. a 35. Roslovic, 23. Robinson, 60. Kuraly. Střely na branku: 31:39. Diváci: 10.087. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Merzlikins, 3. Laine (všichni Columbus).

Minnesota - Boston 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 7. a 15. Kaprizov, 48. Greenway, 60. Hartman - 17. C. Smith, 22. Marchand. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.956. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Spurgeon, 3. Greenway (všichni Minnesota).

Calgary - New Jersey 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky: 10. B. Ritchie, 19. Mangiapane, 28. Dube, 30. M. Tkachuk, 31. Lucic, 58. J. Gaudreau - 17. Mercer, 26. P.K. Subban, 44. Šarangovič. Střely na branku: 40:33. Diváci: 15.488. Hvězdy zápasu: 1. Dube, 2. C. Tanev, 3. Mangiapane (všichni Calgary).

Seattle - Tampa Bay 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 3. Gourde - 29. a 55. Hedman, 7. Kučerov, 41. Cirelli (Palát). Střely na branku: 25:39. Diváci: 17.151. H