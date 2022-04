Palát se blýskl třemi asistencemi, Voráček nahrával dvakrát

Český útočník Ondřej Palát třemi asistencemi dovedl Tampu Bay k výhře 6:4 nad NY Islanders. Dvě nahrávky si připsali Jakub Voráček a Radek Faksa z Dallasu. Brankou se prosadili Filip Chytil, jehož NY Rangers porazili Washington 3:2 a Dominik Kubalík, který neodvrátil prohru Chicaga 2:3 po samostatných nájezdech v Buffalu.

Dvě ze tři asistencí si Palát nechal do třetí třetiny, ve které Lightning vstřelili pět branek. Se 49 body je rodák z Frýdku-Místku čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Třetí v pořadí, Jakub Voráček, připravil dvě branky Columbusu při prohře Columbusu 3:5 s Pittsburghem a nasbíral o třináct bodů více. S 62 body český útočník ovládl produktivitu Blue Jackets.

Dvě asistence zapsal také Radek Faksa, jehož Dallas porazil Anaheim 4:2 a potvrdil postup do vyřazovacích bojů. Stars se do play off kvalifikovali po roční pauze.

Dominik Kubalík se svou patnáctou brankou rozloučil s nevydařenou sezonou. Blackhawks v Západní konferenci skončili až 14. a Kubalík nasbíral nejméně bodů ze všech svých dosavadních třech sezon v lize.

Hokejisté NY Rangers i díky brance Filipa Chytila zakončili základní část NHL výhrou 3:2 nad Washingtonem. V prvním kole play off se hokejisté z americké metropole utkají s Nashvillem.

NHL: Pittsburgh - Columbus 5:3, Toronto - Boston 5:2, Montreal - Florida 10:2, New Jersey - Detroit 3:5, NY Rangers - Washington 3:2, Philadelphia - Ottawa 2:4, NY Islanders - Tampa Bay 4:6, St. Louis - Vegas 4:7, Minnesota - Colorado 4:1, Winnipeg - Calgary 3:1, Dallas - Anaheim 4:2, Buffalo - Chicago 3:2 v prodl., Edmonton - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech, Seattle - San Jose 3:0, Arizona - Nashville 5:4.