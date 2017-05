Ottawa postoupila po deseti letech do finále konference

před 55 minutami

Senators v noci na středu zvítězili 4:2 na Rangers stejným poměrem se radují i z postupu do finále konference.

New York - Hokejisté Ottawy zvítězili v šestém utkání druhého kola play off NHL na ledě New Yorku Rangers 4:2 a stejným výsledkem uzavřeli celou sérii. Senators si výhrou zajistili po deseti letech místo ve finále Východní konference, ve kterém se střetnou s Washingtonem nebo obhájcem Stanleyova poháru Pittsburghem.

Oba týmy si držely v sérii domácí neporazitelnost až do šestého duelu, v němž Ottawa položila základ úspěchu v první třetině. Mike Hoffmann otevřel skóre pěknou tečí a Mark Stone zvýšil v přečíslení vedení kanadského klubu na 2:0.

Rangers v dalším průběhu snížili dvakrát ze samostnatného úniku na rozdíl jedné branky. Za obranu soupeře se v prvním případě dostal Mika Zibanejad a Craiga Andersona, který kryl v utkání 37 pokusů, překonal střelou nad lapačku. Po trefě Erika Karlssona, který hostům vrátil dvoubrankový náskok, se prosadil v první minutě závěrečné části Chris Kreider, když našel místo nad vyrážkou Andersona.

Z dalšího tlaku už New York ale nic nevytěžil a při hře bez brankáře zpečetil postup Ottawy Jean-Gabriel Pageau, s šesti góly nejlepší střelec série. Mezi čtyři nejlepší týmy tohoto ročníku NHL se už dostal před dvěma dny Nashville a o zbývajících dvou jménech rozhodnou v sériích Washington - Pittsburgh a Anaheim - Edmonton sedmé duely.

Východní konference - 6. zápas:

NY Rangers - Ottawa 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 34. Zibanejad, 41. Kreider - 5. Hoffman, 15. Stone, 36. Karlsson, 60. Pageau. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson, 2. Anderson (oba Ottawa), 3. Zibanejad (NY Rangers). Konečný stav série: 2:4.