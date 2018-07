O Plekance měly zájem i jiné týmy, jeho srdce ale patří Montrealu

před 4 hodinami

Montreal - Hokejový útočník Tomáš Plekanec dostál svým slovům o touze po návratu do Montrealu. Právě v dresu slavných Canadiens, z nichž byl koncem února vyměněn do Toronta a poprvé během kariéry v NHL změnil působiště, tak bude moci dovršit významný mezník v podobě tisícovky odehraných utkání v základní části NHL.

Uznávaný pětatřicetiletý centr zmiňoval variantu letního návratu do osudového klubu již krátce po výměně. A od té doby ji po vyřazení Maple Leafs z play off několikrát zopakoval. Jeho touha se mu díky roční smlouvě na 2,25 milionu dolarů vyplnila. Se všemi bonusy se navíc Plekancův příjem může vyšplhat až na tři a půl milionu.

"Chtěl jsem se vrátit a jsem doopravdy šťastný, že jsem zpátky. Byla to má priorita," řekl v neděli po zveřejnění opětovné dohody obou stran Plekanec, který byl v pozici volného hráče. "Měl jsem i jiné nabídky, ale čekal jsem, zda o mě bude mít Marc Bergevin (generální manažer) zájem," přiblížil své rozhodování Plekanec, okolo něhož mělo kroužit hlavně Chicago a nabízelo mu údajně i lepší finanční podmínky.

Pokud vše půjde bez nečekaných překážek, stane se kladenský rodák jedenáctým českým hokejistou, jemuž se podaří dosáhnout na tisíc utkání v základní části, 6. října v Pittsburghu. I když ho úctyhodná meta evidentně láká, týmové cíle v patrně poslední sezoně v zámoří řadí jako obvykle nad ty individuální.

"Když jste mladý a draftují vás do NHL, vůbec ani nepomyslíte na to, že byste tam mohl odehrát 1000 zápasů. A už vůbec nemluvě o tom, že většina z nich by byla v barvách jednoho mužstva. Jsem moc šťastný, že budu mít tu šanci, ale nad tím vším jsem natěšený z představy, že se s tímto týmem znovu objevíme v play off," věří Plekanec v sílu mužstva.

"Vyrůstá tu spousta talentů a už teď je v týmu hodně talentovaných mladých hráčů. Se zkušeností, kterou v minulé sezoně získali, jsou už teď lepšími hráči. Věřím tomu, že se vše zase v dobré obrátí a postoupíme do play off," doplnil Plekanec.

Zároveň ale cítí, že pro to je potřeba udělat něco navíc. A tým vedený koučem Claudem Julienem musí být na úspěch nastavený od samého začátku. "První věc, kterou potřebujeme změnit, je už přístup k předsezonnímu kempu. Neměl by to pro nás být tréninkový kemp, ale už něco jako start základní části sezony. Tohle musíme mít v hlavě," nastínil Plekanec.

Sám je připravený přispět v jakékoliv roli, do níž ho bude Julien chtít obsadit. "Potřebujeme sezonu dobře začít, abychom si více věřili. Uvidíme, jaké plány a záměry se sestavou má Claude (Julien), ale já jsem připravený udělat, co po mně bude žádat. A hrozně se na to těším," ujistil Plekanec.

Juniorský mistr světa z roku 2001 od ročníku 2003/04, kdy v lize debutoval, sehrál v základní části 998 utkání a zaznamenal 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 brankám a 35 nahrávkám.