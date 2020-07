Kraken podle mořské příšery. Nový klub NHL ze Seattlu odhalil identitu

Senát apeluje na vládu, aby vypověděla dohodu mezi ČR a Hongkongem o předávání osob hledaných pro trestní řízení. Důvodem jsou obavy z možného zneužití této smlouvy. V případě, že by byl podle této dohody vydán český občan do Hongkongu, mohla by být ohrožena jeho základní práva i právo na spravedlivý proces. Stojí to v usnesení, které dnes Senát přijal k situaci v Hongkongu. Důvodem obav je nový zákon o národní bezpečnosti Hongkongu, který vstoupil v platnost od 1. července.

Nový bezpečnostní zákon pro Hongkong má mít přednost před hongkongskými zákony a má umožnit Číně zřídit v Hongkongu úřad dohlížející na národní bezpečnost. Hongkong byl britskou kolonií a v roce 1997 se vrátil pod čínskou správu.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl již minulý týden v senátním zahraničním výboru, že česká strana by nevydala ke stíhání člověka, který by v Česku protestoval proti čínskému režimu. Čin by podle dohody musel být trestný v obou zemích. "Z české strany nicméně toto je žádost, které nemůže být vyhověno, protože je to politicky motivovaný krok, a my neuznáváme trestnost takovýchto kroků," řekl Petříček.