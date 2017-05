Washington odložil oslavy Pittsburghu, Ottawa zdolala Rangers v prodloužení

před 1 hodinou

Trenérovi Capitals vyšel tah se stažením Alexandra Ovečkina až do třetí řady. Jeho nástupce v elitní formaci Andre Burakovsky dal gól a na další nahrál.

New York - Hokejisté Washingtonu otočili v závěrečné třetině zápas proti Pittsburghu z 1:2 na konečných 4:2 a snížili stav série druhého kola play off NHL na 2:3. Ottawa udolala New York Rangers 5:4 v prodloužení, v sérii vede 3:2 na zápasy a dělí je už jen jedna výhra od postupu do finále Východní konference, ve kterém si naposledy zahrála v roce 2007.

Washington v utkání prohrával 0:1 a 1:2, ale třemi trefami v rozmezí 43. až 48. minuty odvrátili první mečbol soupeře. Trenérovi Capitals Barrymu Trotzovi vyšel tah se změnou sestavy. Andre Burakovsky, který nahradil v elitní formaci Alexandra Ovečkina, vyrovnal na 1:1 a u trefy na 2:2 si připsal asistenci.

Ruský útočník, který nastupoval ve třetí řadě, uzavřel skóre. Hostům nepomohl k ukončení série návrat Sidneyho Crosby, jenž minulé utkání vynechal kvůli otřesu mozku.

New York povzbuzen dvěma domácími výhrami začal v Ottawě skvěle a po šesti minutách hry vedl 2:0, jenže v polovině utkání už prohrával 2:3.

V dalším průběhu zápasu Rangers ještě překlopili vedení na svou stranu, ale soupeř podruhé v sérii při hře bez brankáře vyrovnal a v čase 66:28 dokonal obrat z dorážky Kyle Turris. V prodloužení skórovali i Rangers, teč Michaela Grabnera ale nebyla uznána pro hru vysokou holí.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Ottawa - NY Rangers 5:4 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 7. Stone, 29. Hoffman, 29. Pyatt, 59. Brassard, 67. Turris - 5. Fast, 6. Holden, 38. McDonagh, 53. Vesey. Střely na branku: 37:33. Diváci: 19.082. Hvězdy zápasu: 1. Turris, 2. Brassard (oba Ottawa), 3. Vesey (NY Rangers). Stav série: 3:2.

Washington - Pittsburgh 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 20. Burakovsky, 43. Bäckström, 48. Kuzněcov, 48. Ovečkin - 11. Hagelin, 25. Kessel. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. Burakovsky, 3. Holtby (všichni Washington). Stav série: 2:3.