Faksa pomohl nahrávkou Dallasu, Rittich opět zazářil v Torontu

Český útočník Radek Faksa zaznamenal v NHL asistenci při výhře Dallasu na ledě Floridy 3:0 a připsal si tak třetí bod v této sezoně NHL. Brankář David Rittich držel Calgary v Torontu ve hře o body dlouho s čistým štítem, ani jeho 37 zásahů však hráčům Flames k vítězství nakonec nestačilo, s Maple Leafs prohráli 1:2 v prodloužení.

Faksa se ve 42. minutě podílel na druhém gólu Dallasu. Sedmadvacetiletý útočník dostal přihrávku do předbrankového prostoru, Chrise Driedgera nepřekonal, ale odražený puk si našel Esa Lindell a střelou z první zařídil Stars dvoubrankový náskok.

Dallas tak utnul sérii šesti proher za sebou. Finalista minulé sezony zvítězil poprvé od začátku února, kdy porazil Columbus 6:3. Hlavní podíl na výhře Stars měl Anton Chudobin, který pochytal všech 43 střel domácích. Ruský brankář si připsal desáté čisté konto v NHL. Panthers poprvé v sezoně vyšli gólově naprázdno.

Rittich nastoupil do druhého zápasu proti Torontu za sebou a navázal na povedený pondělní výkon. Střelcům Maple Leafs nedovolil skórovat až do 59. minuty, kdy poslal zápas do prodloužení po velké skrumáži v brankovišti Flames při hře domácích bez gólmana William Nylander. Rittich tak inkasoval poprvé po 137 minutách a 35 sekundách. Hosté měli i trochu smůlu, krátce předtím trefil tyčku prázdné branky Elias Lindholm.

Čtyřiadvacetiletý Švéd Nylander překonal Ritticha i v nastavení a rozhodl o vítězství Toronta 2:1. Český brankář byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, přes výborný výkon nenavázal na svou první výhru v ročníku a rozšířil svou bilanci v tomto ročníku o čtvrtou prohru z pěti utkání, ve kterých nastoupil od úvodní minuty.

Výsledky NHL:

Colorado - Minnesota 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Branky: 28. Compher, 43. Kadri - 53. a 58. Sturm, 10. Zuccarello, 33. Parise, 36. M. Foligno, 52. Hartman. Střely na branku: 31:25. Bez diváků.

Tampa Bay - Carolina 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 7. Colton, 18. Coleman, 60. Goodrow. Střely na branku: 28:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Colton, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Florida - Dallas 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 1. J. Klingberg, 43. Lindell (Faksa), 57. Kiviranta. Střely na branku: 43:26. Diváci: 3324 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. J. Klingberg (oba Dallas), 3. Barkov (Florida).

Toronto - Calgary 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 59. a 62. W. Nylander - 57. Mangiapane. Střely na branku: 39:22. David Rittich odchytal za Calgary 61:06 minuty, inkasoval dvě branky z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 94,9 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Hutchinson (oba Toronto), 3. Rittich (Calgary).

Philadelphia - NY Rangers 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky: 8. E. Gustafsson, 16. Gostisbehere, 25. J. van Riemsdyk, 35. K. Hayes - 10., 29. a 44. Kreider. Střely na branku: 39:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Philadelphia), 2. Kreider (NY Rangers), 3. Gostisbehere (Philadelphia).

St. Louis - Los Angeles 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 59. Sundqvist - 31. Iafallo, 37. Athanasiou. Střely na branku: 33:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Petersen, 2. D. Brown, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Arizona - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:2, 3:0 - 0:0)

Branky: 51. Pitlick, 52. Chychrun, 57. Kessel, rozhodující sam. nájezd Dvorak - 20. Comtois, 28. Mahura, 36. Jones. Střely na branku: 28:35. Diváci: 2319 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kessel, 3. Ekman-Larsson (všichni Arizona).