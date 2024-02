NHL rozpálil gól do prázdné. Opak Štefanova přístupu, zní ke kontroverzní brance

V rámci plamenných diskuzí o kontroverzním gólu do prázdné brány ožily v hokejové NHL vzpomínky na někdejší selhání Patrika Štefana.

Ridly Greig z Ottawy zvolil při gólu do prázdné brány nevšední zakončení golfovým úderem. | Foto: Reuters

Ve střílení gólů do prázdné klece v aktuální sezoně NHL nejvíc vyniká útočník Brandon Hagel z Tampy, který se tak trefil už pětkrát, což dělá víc než čtvrtinu jeho celkové gólové produkce.

Zdaleka největší ohlas však trefou do opuštěné klece vyvolal 21letý kanadský forvard Ridly Greig z Ottawy.

V noci ze soboty na neděli potvrdil výhru 5:3 proti Torontu. Udělal to ale způsobem, o němž v posledních dnech hovoří celá liga.

Když jel sám na prázdnou bránu, místo poklidného zakončení, které je v této situaci obvyklé, napálil puk golfovým úderem.

Podívejte se na Greigův "golfák":

Drama bylo na světě.

Greig ještě ani nezačal slavit, když ho za drzou branku krosčekoval dotčený krajan, obránce Toronta Morgan Rielly.

Za nevybíravý zákrok do obličeje dostal trest na pět minut a do konce utkání. Navíc mu hrozí několikazápasová suspendace. Rozhodnutí by mělo padnout během úterka.

Greig potřeboval lékařské ošetření, ale jinak vyvázl bez trestu. Porušil totiž jen nepsaná pravidla, nesportovní chování to podle rozhodčích nebylo.

"Dostal puk do brány. Je přece jedno, jestli ho tam jen posune, nebo jestli vystřelí. Na tom by nemělo záležet," bránil kontroverzní "golfák" prozatímní trenér Ottawy Jacques Martin.

Nepřekvapí, že také kouč Toronta Sheldon Keefe se zastal svého svěřence, který podle něj reagoval přiměřeně.

"Jejich hráč má právo udělat, co zrovna chce, a naši hráči mají právo na to reagovat. To jsou emoce, které k hokeji patří," podotkl.

Ian Mendes z online deníku The Athletic si při zhlédnutí Greigova gólu vzpomněl na památné selhání Patrika Štefana z Dallasu, který v lednu 2007 najížděl na prázdnou bránu, ale při laxním zakončení mu puk přeskočil hokejku.

Následoval rychlý protiútok Edmontonu, při němž jiný Čech Aleš Hemský senzačně vyrovnal.

"Greigovo zakončení bylo - mírně řečeno - antitezí Štefanova přístupu," napsal novinář.

"Nyní máme nastavené parametry pro oba extrémy při řešení situací před prázdnou bránou. Na jednom konci je Štefanův nonšalantní pokus, na druhém Greigova příliš demonstrativní a důrazná koncovka," doplnil.

Nakonec došel k závěru, že ačkoliv si Greig jistě mohl vybrat vhodnější řešení situace, Riellyho reakce byla nepřiměřená.

I sloupkař deníku Toronto Sun Steve Simmons napsal, že Greig si sice počínal hloupě, ale že Riellyho odpověď byla ještě hloupější. "Na chvíli se pomátl a použil hokejku jako zbraň," podotkl.

Riellyho teď pravděpodobně čeká suspendace.

O kontroverzi z ledna 2024 se ale nejspíš bude mluvit i dlouho po ní. Podobně jako je tomu u Štefana.

"Fanoušci Toronta nejspíš budou vypískávat Greiga při každé příležitosti po zbytek jeho kariéry. On se ale díky tomu, co si k Torontu dovolil, stane na dlouhou dobu oblíbencem Ottawy," shrnul kontroverzi časopis The Hockey News.