"Může to vůbec být otřesnější?" Obrana s českými beky sklízí v NHL krutá hodnocení

Dlouholetý lídr klubu Tomáš Hertl se snaží zůstat pozitivní. Hokejoví San Jose Sharks však po výprodejích natolik zeslábli, že v příští sezoně NHL jednoduše nebudou konkurenceschopní. Mizérie je znát hlavně v obranných řadách.

Nula procent. Přesně taková je podle webu The Athletic šance, že Sharks v nadcházejícím ročníku postoupí do play off.

Na úspěch si tak bude muset počkat nejen Hertl, ale i další tři Češi v hlavním týmu - křídelník Filip Zadina a obránci Jan Rutta s Radimem Šimkem.

Když k nim připočítáme i dosavadního farmáře Adama Rašku, má San Jose největší českou kolonii v NHL, ještě větší než Boston.

Co mu oproti massachusettskému klubu z druhého konce Spojených států chybí, je kvalita. Sharks několikátým rokem pracují na přestavbě. Dávají sbohem některým starším oporám a získávají volby v draftu, které jim pomůžou v budoucnu.

Naposledy odešel Erik Karlsson, aktuální držitel Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže. Z Pittsburghu za něj dorazil balíček s Ruttou či výběrem v prvním kole draftu.

Tím vznikl provozní problém. Karlssona, který v minulém ročníku posbíral 101 bodů (25+76), nemá kdo nahradit. A jestli Sharks jako mužstvo vypadají špatně, pro jejich obranu to platí dvojnásob.

"Mario Ferraro, Marc-Édouard Vlasic, Matt Benning, Jan Rutta, Radim Šimek, Kyle Burroughs, Jacob MacDonald," vyjmenoval zbylé obránce klubu Dom Luszczyszyn z The Athletic, načež pokračoval ostrými slovy: "Zcela vážně, může to vůbec být otřesnější? Ptáme se, protože je těžké si v rámci NHL vybavit zoufalejší skupinu obránců, než je tato."

Směrem dozadu si jmenovaní beci svou práci odvedou, ale co se týče podpory útoku, je to horší, respektive hodně špatné.

Přes 30 bodů v jedné základní části NHL dokázal z této sedmičky posbírat jen Vlasic, navíc dávno. V minulé sezoně dal dohromady jen 18 bodů (1+17) a jeho kontrakt s roční gáží sedm milionů dolarů patří k nejhorším v lize.

Ruttovým maximem je 20 bodů, u Šimka je to jen devět bodíků.

Alespoň jednoho 45bodového obránce má podle Luszczyszyna 29 z 32 klubů NHL. S tím, že u dalších dvou - Philadelphie a Minnesoty - se dá najít někdo, kdo by mohl dosáhnout na 35 až 40 bodů.

Jen u San Jose ne, což je problematické i kvůli přesilovkám, kde beci s výbornou rozehrávkou mívají stěžejní roli.

"Když se podíváte na obranu Sharks, tak tam vážně není nikdo, kdo by mohl na úrovni NHL posloužit jako věrohodný quarterback při početní výhodě," nechal se slyšet Jack Han, jenž v minulosti pracoval jako analytik pro torontské Maple Leafs.

"Opravdu tam není jediný bek, kterého bych s klidným svědomím poslal do první přesilovkové formace," dodal s tím, že San Jose by mělo v takových chvílích sázet na pět útočníků.

Při hře pět na pět však tento manévr využít nejde.

"Sharks mají šest beků nanejvýš do třetího obranného páru. Výsledkem je nejhorší ligová obrana za minimálně deset let. Bude to pro ně dlouhá sezona," uzavřel nelítostnou analýzu novinář Luszczyszyn.