Kouč nad ním žasne i při tréninku. V Detroitu debatují, jestli Vrána naváže na Hossu

Jakub Vrána se po výměně z Washingtonu do Detroitu nebývale rozstřílel. Rozvířil tak debaty, jestli v jedné sezoně nasází 40 gólů. V historii hokejové NHL to zvládlo jen sedm Čechů.

Operace ramene, kvůli níž dlouhé měsíce marodil a vrátil se až v březnu, ho nikterak nevykolejila. Se započtením minulého ročníku odehrál Vrána za Red Wings 32 zápasů a vstřelil úctyhodných 20 gólů.

Kdyby takto pálil dlouhodobě, zakončil by příští základní část s více než 50 brankami a mohl by pomýšlet na Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy.

"Střílí opravdu prvotřídně, může se v tom měřit s kýmkoliv, koho znám," prohlásil trenér Detroitu Jeff Blashill.

Nikdo ze současných hráčů Red Wings nemá vyšší průměr gólů na zápas. Že 26letý Čech vypouští kotouče z hokejky lépe než spoluhráči, je vidět i v tréninku. Blashill to nedávno bedlivě sledovat.

"Nesnažil se napálit puky do brány, spíš si je rychle bral a umisťoval do těch správných koutů. A upřímně - bylo to úžasné," líčil kouč.

Přesně Vrána míří i v zápasech. "Je to útočník, který dokáže dát gól z ničeho," všiml si spoluhráč Sam Gagner.

Navzdory tomu všemu je Vránovým dosavadním maximem v jedné sezoně "jen" 25 branek.

Podle jiného měřítka však patří k pěti nejlepším kanonýrům NHL. Od příchodu do této soutěže střílí při hře pět na pět 1,27 gólu za hodinu čistého času. Jde o statistiku, která zvýhodňuje střelce, kteří na ledě netráví moře času a hodně se prosazují mimo přesilovku. Třeba David Pastrňák je na čísle 1,21. Suverénně vede Auston Matthews s hodnotou 1,67.

Otázka je, jestli se Vrána dokáže alespoň trochu přiblížit k Matthewsovi i v absolutním počtu branek.

Svými výkony nicméně naznačil, že by se mu to povést mohlo. Už ostatně dostává otázky, zda si věří na čtyřicetigólový ročník. "Nechci na sebe zvyšovat tlak. Do příští sezony půjdu s tím, abych ze sebe každý den vydal to nejlepší. Bude z toho plus minus 40 gólů? Kdoví," reagoval český křídelník.

Trenér Blashill si připravil jasnější odpověď: "Když se Vrána rozhodne, že nastřílí 40 gólů, tak nepochybuju o tom, že se mu to povede."

Čtyřicetigólovou sezonou zazářilo v historii NHL jen sedm Čechů - Jaromír Jágr, Milan Hejduk, Patrik Eliáš, Petr Nedvěd, Robert Reichel, Petr Klíma a David Pastrňák. Jágr s Hejdukem došli jako jediní až k padesátce.

Že nastřílet 40 branek v jedné základní části je vcelku ojedinělý počin, vědí i v Detroitu, kde to naposledy zvládl Slovák Marián Hossa před 13 lety.

Vránovi pomáhá, že u Red Wings dostává větší prostor než ve Washingtonu. Na přesilovkách tráví zhruba stejně času, ale při hře pět na pět si zahraje podstatně víc. Celkově mu icetime stoupl ze 14:22 na 15:32. Aby šel ještě nahoru, musí Vrána zaujmout i jinak než střelbou nebo bruslením, konkrétně hrou bez puku, k níž má Blashill někdy výhrady.