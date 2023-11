Nečasův "kradený" parťák září. Klub NHL po letech profituje z kontroverzního tahu

Když hokejová Carolina před časem sebrala soupeři díky tzv. offer sheetu nadějného Jesperiho Kotkaniemiho, ještě nebylo jasné, jestli se nakonec nebude smát "okradený" Montreal. Teď to vypadá, že ne. Finský centr v aktuální sezoně válí, v jednu chvíli byl dokonce nejproduktivnějším hráčem týmu.

V srpnu 2021 se na čas stal nejsledovanějším hokejistou v zámoří. Ne že by vyvedl malér nebo zazářil ohromujícími výkony (v letní přestávce by to šlo dost těžko).

Kotkaniemi byl jednoduše cílem tzv. offer sheetu, kontroverzního manévru, který se v NHL moc nevidí.

Jde o zcela legální praktiku, ale ne zrovna gentlemanskou. Spočívá v tom, že generální manažer nabídne smlouvu chráněnému volnému hráči jiného klubu. Ten pak má dvě možnosti - nabídku dorovnat, nebo hráče ztratit a přijmout automatickou kompenzaci v podobě draftových voleb.

V létě 2021 nabídla Carolina Kotkaniemimu roční smlouvu na 6,1 milionu dolarů. Tolik peněz vůbec neodpovídalo útočníkovým výkonům, mělo akorát odradit Montreal od dorovnání kontraktu, což se povedlo.

Kanadský klub, zmítaný problémy s platovým stropem, nechal Kotkaniemiho, kterého si hýčkal coby trojku draftu, jít a přijmul náplast v podobě volby v prvním a třetím kole draftu.

Hodnotnější část kompenzace pak použil při výměně s Arizonou - získal Christiana Dvoraka, amerického centra s českými kořeny.

Právě on měl Kotkaniemiho nahradit. V Montrealu se ale zatím spíš zhoršuje, a tak se zdá, že vítězem offer sheetu bude "lupič", tedy Carolina.

Kotkaniemi totiž postupem času vyrostl v jednoho z nejproduktivnějších hráčů mužstva a momentálně vede druhou lajnu s hvězdami Martinem Nečasem a Andrejem Svečnikovem.

Ještě na začátku minulé sezony, své druhé za Carolinu, se přitom trápil. V prvních 26 zápasech dal dohromady bídný zápis 2+3, nakonec ale skončil na slušných 43 bodech (18+25).

V aktuálním ročníku má po 21 utkáních na kontě 15 bodů (8+7). Produktivitu týmu už sice kvůli nedávnému bodovému výpadku nevede, ale pořád patří k tahounům.

Podle spoluhráčů a trenéra vylétl díky tomu, že oproti dřívějšku hraje agresivněji, je silnější na puku, úspěšnější v soubojích a celkově sebevědomější.

"V mládeži vždycky platil za skvělého hráče. V takových případech pak někdy naberete dojem, že díky dovednostem automaticky prorazíte kdekoliv. Musíte si ale uvědomit, že v NHL jsou skvělí všichni, a zamyslet se, co ještě můžete udělat, aby si vás ostatní všimli nebo abyste dostali více času na ledě. Je to o těchhle detailech a podle mě si to uvědomil," prohlásil o 23letém Kotkaniemim trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Web The Athletic stanovil před sezonou hodnotu finského centra na 5,8 milionu dolarů ročně.

Kotkaniemi ale pod platovým stropem zabírá jen 4,82 milionu. A bude tomu tak až do roku 2030. Generální manažer klubu Don Waddell si mladého útočníka dlouhodobě uvázal ještě před jeho výkonnostním vzletem, počínal si prozíravě.

Měsíce před stávající základní částí pak poznamenal, že by ho nepřekvapilo, kdyby Kotkaniemi v nejbližších letech atakoval sezonní metu 50 bodů.

Zároveň věří, že Finův výkonnostní strop je ještě výše. "Vidíme ho jako potenciálního 60, 70bodového hráče," doplnil manažer.

Náběh na 50 až 60 bodů má Kotkaniemi už teď. K nelibosti "okradeného" Montrealu.