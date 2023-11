Srdcervoucí pohled. Superhvězda spadla až do role zahřívače lavičky: Je to ponižující

Díky statusu superhvězdy získal královskou smlouvu, teď je však kanadský křídelník Jonathan Huberdeau sotva průměrný. Takový sešup prakticky nikdo nečekal. Z manažerského pohledu jde o jeden z největších, ne-li největší finanční průšvih v současné NHL.

Když v létě 2022 přišel do Calgary jako součást balíku za Matthewa Tkachuka, který kanadskému klubu nechtěl kývnout na nový kontrakt, zdálo se to jako vysvobození.

S odstupem času je však trefnější jiné hodnocení - průšvih.

Huberdeau nedlouho po příchodu podepsal s Calgary Flames osmiletou smlouvu na 84 milionů dolarů hrubého, to je v průměru 10,5 milionu ročně (asi 240 milionů korun). Jen devět hokejistů NHL, včetně českého střelce Davida Pastrňáka, momentálně pobírá více.

Královský plat si Huberdeau vykoledoval mimo jiné svou poslední sezonou na Floridě, v níž z 80 zápasů vydoloval fantastických 115 bodů (30+85).

Jenže v Calgary loni odstartoval mizerně. V 79 utkáních nakonec bodoval jen 55krát (15+40), to je mezisezonní sešup o 60 bodů, největší v ligové historii.

Letos, kdy mu začala běžet nová smlouva, mělo být lépe. U Flames totiž o letní přestávce skončil trenér Darryl Sutter, který si s Huberdeauem nesedl a dlouho ho nutil hrát na pravém křídle, přestože útočník je zvyklý na levé.

Suttera nahradil jeho do té doby asistent Ryan Huska, jenž k Huberdeauovi zaujal vstřícnější přístup.

Kýžený efekt se ale nedostavil.

Nejlépe placený hráč mužstva ve dvanácti zápasech aktuální základní části bodoval jen šestkrát (2+4) a v posledních osmi duelech dvakrát. Co se týče pobytu na ledě, je s dvanácti minusovými body nejhorším hráčem Flames.

V tomto týdnu pak narazil na dosavadní dno. Calgary doma porazilo Nashville 4:2, když ve třetí třetině otočilo nepříznivé skóre 1:2. Huberdeau však z výkonnostních důvodů celou periodu strávil na lavičce. Když ho zabraly kamery, vypadal zkroušeně, bez života.

Jonathan Huberdeau has yet to see the ice in the 3rd period. pic.twitter.com/peHqapqFh4 — Sportsnet (@Sportsnet) November 8, 2023

"Zabírali jsme ho celou komerční přestávku a bylo celkem srdcervoucí se na to koukat. Hlavu měl celou dobu sklopenou, byl hodně deprimovaný," komentoval video kolující sociálními sítěmi hlasatel přenosu a bývalý brankář Kelly Hrudey.

Kouč Huska potvrdil, že posazením nevýrazného až neviditelného Huberdeaua chtěl mužstvo nabudit. Jinak ale svou hvězdu nekritizoval.

To samotný křídelník s odstupem po zápase expresivními výrazy nešetřil. "Je to ponižující. Sedět na lavičce, to fakt nechcete. S trenérem jsme si o tom promluvili, nikdo nikoho neobviňoval. V první řadě se musíte podívat do zrcadla. Musím být lepším hráčem. Vím, že to ve mně je," prohlásil.

Otázkou je, zda má vůbec představu, jak zlepšení dosáhnout. Trápí se už druhým rokem. V rozjeté sezoně naskočil vedle tří různých centrů, ale s žádným nenašel společnou řeč.

Co je špatně? "Pokud se bavíme o jeho hře, tak úplně všechno," hodnotil Huberdeaua analytik stanice TSN Craig Button. "Vždycky ho zdobila přesnost, byl to vynikající nahrávač a tvůrce hry. Teď to vypadá, že hrozně moc přemýšlí o tom, co na ledě udělá, jako by chtěl být perfektní. To ho ale zpomaluje, soupeři pak snáze přečtou jeho hru. Myslím, že pro něj bude nejlepší, když si prostě začne věřit."

Jestliže Huberdeau, bývalý floridský parťák Jaromíra Jágra, neobjeví dávno ztracenou formu, jeho 10,5milionová roční gáže se pro Calgary stane noční můrou. Z platového stropu má totiž zmizet až v létě 2031.

Web The Athletic už před stávající sezonou označil Huberdeauův kontrakt jako třetí nejhorší v NHL a nejhorší mezi útočníky.

Stávajícími výkony si Kanaďan říká o absolutní prvenství, respektive dno.