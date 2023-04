Hokej se promění v chaos, bojí se hráč. Elitní zámořská liga zakáže bitky

Některým představitelům zámořského hokeje nestačí, že bitek mezi hráči ubývá, a chtějí je vymýtit úplně. Naprostý zákaz ale podle kritiků skýtá nebezpečí.

Když přijde na hokejové trendy, roky platí, že Evropa kopíruje zámoří. V případě pěstních soubojů je tomu ale naopak.

V minulosti byly bitky přímo jedním ze symbolů zámořského hokeje, v posledních letech jich ale kvůli přísnějším pravidlům a celkovému posunu hry směrem k rychlosti ubývá a nyní už se mluví o úplném zákazu po vzoru Evropy.

Slavná NHL sice radikální krok (zatím) neplánuje, ale jinde už jde o hotovou věc. QMJHL, jedna ze tří elitních juniorek v Kanadě, i na základě tlaků politiků zakáže bitky od příští sezony. Jde o důležitou zprávu, neboť právě z této soutěže míří do NHL řada hráčů.

"Neděláme to kvůli tomu, abychom šokovali hokejový svět, jen si zkrátka myslíme, že je to cesta, kterou musíme jít," komentoval plánovaný zákaz prozatimní šéf ligy Martin Lavallée.

"Musíme říct, že bitky jsou něco, co v naší lize nechceme," pokračoval. "Musíme do našich pravidel zapsat, že jsou neakceptovatelné. Není to ale nic nového, protože už teď je trestáme."

QMJHL, působící převážně ve frankofonní provincii Québec, přitvrdila vůči rváčům v roce 2020. Od konkurenční OHL okopírovala pravidlo, které hokejistovi po třetí a každé další bitce přisuzuje jednozápasovou suspendaci, a ke klasickému pětiminutovému trestu za tasení pěstí přidala desetiminutový osobní trest.

Na základě toho se počet bitek meziročně třiapůlkrát snížil na 0,07 rvačky na zápas. V průběhu aktuální sezony došlo ke zvýšení na 0,14, ale co je to proti hodnotě 0,78 ze začátku 10. let… Třeba podle generálního manažera Monctonu Ritchieho Thibeaua vymizely bitky natolik, že už prakticky nemá smysl je zcela zakazovat.

Zastánci nekompromisního přístupu argumentují zdravím. Třeba v OHL jsou rvačky po nárazu do mantinelu a bodyčecích třetí nejčastější příčinou poranění hlavy.

Zatím není jasné, jak bude absolutní zákaz pěstních soubojů v QMJHL vypadat, liga o tom má informovat v červnu. Inspirovat se ale může v univerzitní NCAA, která bitky zakazuje tak, že každého rváče ihned pošle do sprch a navrch mu udělí jednozápasovou stopku.

V NHL, výspě zámořského hokeje, vyvolává záměr québecké soutěže rozpaky, zejména mezi hokejisty, kteří sem tam shodí rukavice.

"Zásadně, zásadně nesouhlasím s tím, o co se snaží. Nevím jaký to má smysl," vystoupil proti QMJHL, kde čtyři roky nastupoval, křídelník newyorských Islanders Ross Johnston.

V aktuální základní části NHL odehrál 16 zápasů a popral se třikrát. Hokejisté, kteří dokáží tasit pěsti, jsou podle něj ku prospěchu, protože v případě potřeby trestají soupeřovy zákeřné fauly.

"Na hokeji je přece skvělé, že se hráči sami hlídají," spustil. "Pokud za své činy nenesete žádné následky, jen dvouminutový trest, tak v nich budete pokračovat. Určitě se toho bude dít více. Celé je to o tom, aby si ostatní dvakrát rozmysleli, co si dovolí k vašim hráčům. Pokud možnost bitek odstraníte, hokej se tak trochu promění v chaos."

Ale co zranění hlavy, které s sebou pěstní souboje nesou, a potenciální dlouhodobé následky? Podle Matta Martina, dalšího útočníka Islanders, jenž občas shodí rukavice, jsou zdravotní rizika spjatá s hokejem jako takovým.

"Bodyčeky mají stejně špatný vliv jako bitky, možná jsou ještě horší," podotkl. "Je hodně rvaček, ve kterých se nic nestane. V těchhle situacích toho máte hodně pod kontrolou. Vidíte, že se na vás hrnou pěsti. Při hře se ale někdy stane, že do vás někdo vrazí, a vy nemáte tušení, odkud to přišlo. Řekl bych, že to je pro vaši hlavu mnohem horší."

NHL zatím nebrojí proti rvačkám podobně jako juniorky nebo dokonce Evropa. Pěstní souboje zpravidla končí jen pětiminutovým trestem pro oba aktéry. Po něm můžou zpátky do zápasu.

Přesto bitek oproti minulosti ubylo. Vzhledem ke zrychlení hry už roky platí nepsané pravidlo, že kdo neumí bruslit, nehraje. Těžkopádní boxeři tak nadobro "vymřeli".

Stávající základní část podle specializovaného webu Hockeyfights.com nabídla 321 rvaček, což je s přihlédnutím k počtu zápasů dvakrát méně než před deseti lety a zhruba pětkrát méně než na konci nejdivočejších 80. let. Podle čísel z posledních několika sezon se zdá, že propad se zastavil, ale možná ne nadobro. Záleží, jestli QMJHL svým zákazem bitek inspiruje další a nakonec třeba i NHL.