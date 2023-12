Pokus o probuzení Ovečkina skončil katastrofou. Ani kouč už neskrývá, že je zle

Takhle špatně na tom z individuálního hlediska ještě nebyl. Ruský křídelník Alexandr Ovečkin má po necelé třetině základní části zaděláno na jednoznačně nejhorší sezonu kariéry v hokejové NHL.

Ještě v minulém ročníku byl díky 42 gólům desátým nejlepším střelcem NHL. Obecně se tak mělo za to, že je jen otázkou času, kdy v absolutních číslech překoná Waynea Gretzkyho a stane se nejlepším kanonýrem ligové historie.

V posledních týdnech však honba za rekordem dostala zajímavou zápletku.

Ovečkin se zasekl. Mezi deseti nejlepšími střelci sezony jeho jméno nenajdete. Chybí rovněž v první dvacítce, padesátce, stovce. Někdejší stroj na góly trčí až na konci druhé stovky.

Po 25 zápasech má na kontě pouhých pět branek, z toho dvě do prázdné klece. S tímto tempem by měl na konci základní části 16 gólů. V minulosti jich střílel dvakrát, třikrát nebo i čtyřikrát tolik.

Na Gretzkého v historických tabulkách momentálně ztrácí 67 branek. Smlouvu ve Washingtonu má ještě na tuto a další dvě sezony. Sami si tedy můžete spočítat, že tempo z posledních týdnů ho k rekordu určitě nedovede. Leda by pak podepsal další kontrakt.

Že je něco špatně, Ovečkin naznačil hned zkraje ročníku, kdy poprvé v kariéře nevystřelil na bránu ve dvou zápasech v řadě.

To se ještě dalo odbýt jako jednorázový výpadek. Teď už ale špatné signály přicházejí tak dlouho, že je z Ovečkina nesvůj i nový trenér Washingtonu Spencer Carbery.

"Zkraje sezony jsem znepokojený nebyl, poslední dobou ale trochu jsem," řekl kouč deníku The Washington Post. "Přišlo mi, že na začátku ročníku měl hodně šancí, což je dobré, že? Střelci procházejí obdobími, kdy jsou nahoře a kdy dole, ale když se dostávají do šancí, góly nakonec přijdou. Poslední dobou ale mizí i ty šance, když nepočítám přesilovky a situace po vhazování. To je znepokojující."

Ovečkin pořád hodně pálí, s průměrem 3,6 střely na utkání na tom oproti svému standardu není zas špatně. S úspěšností střelby pod šest procent ale spokojený být nemůže, je zvyklý na dvouciferné číslo.

Carbery zkoušel Ovečkina probudit změnou centra - Dylana Stromea nahradil Jevgenij Kuzněcov. Ruské duo, které v minulosti dokázalo zářit, si ale podle kouče vedlo řečí pokročilých statistik "tak moc špatně", že v pokusu už nešlo pokračovat.

"V podstatě byli pod takovým soupeřovým tlakem, že jsem jako trenér musel udělat změnu," hořekoval Carbery. "Důvod, proč si vedli, jak si vedli, neznám. Je to otázka za milion dolarů. Přemýšlením nad ní jsem ztratil hodiny spánku."

Skřípající spolupráci mezi Ovečkinem a Kuzěcovem zaznamenal také novinář Pierre LeBrun. "Když nastupovali spolu, byla to po defenzivní stránce katastrofa," napsal.

Ovečkin se tedy vrátil ke Stromeovi. Branky ale pořád nestřílí. Neskóroval už desetkrát v řadě, čímž vyrovnal svoji nejčernější šňůru z roku 2017.

Jde stále jen o výpadek, z něhož se dostane, nebo 38letého střelce přeci jen dohání věk? "Podle mě to první," řekl webu The Athletic Ovečkinův bývalý trenér Bruce Boudreau.

"Někdy ale žasnete, jak rychle se dá zestárnout. Například v Anaheimu jsem měl Teema Selänneho. V mém prvním roce u týmu vedl naši produktivitu. V tom dalším mu ale prostě odešla. Bylo mu přes čtyřicet, ale stejně je to zajímavé. Nebo Mikko Koivu měl skvělou sezonu (v Minnesotě, když ji koučoval Boudreau - pozn. red.), ale hned v té další šel tak dolů, že skončil ve čtvrté lajně. Někdy prostě zestárnete," podotkl trenér.

"Nemyslím si ale, že se to teď děje Alexovi. Pořád mám za to, že chytí formu a dostane se na 25 až 30 gólů," dodal.