Slováci vyhlížejí draft, jaký Česko nezažilo 18 let. Jejich hvězdu chtěl získat Jágr

Po bronzu z únorové olympiády v Pekingu vyhlíží slovenský hokej další historický úspěch. Juraj Slafkovský a spol. mají zazářit na příštím draftu severoamerické NHL.

"Za 20 let jsem nic takového neviděl," řekl v populárním podcastu Boris a Brambor skaut newyorských Rangers a asistent generálního manažera slovenské reprezentace Oto Haščák.

Reagoval na to, že slovenští junioři vzbuzují ve světě mnohem větší zájem než obvykle. Je stále reálnější, že prvním kolem draftu NHL projdou hned tři, což se nikdy předtím nestalo.

Češi takovou nebo ještě větší slávu zažili hned šestkrát. Naposledy ale v roce 2004, tedy před 18 lety, kdy se do prvního kola vměstnali Rostislav Olesz, Ladislav Šmíd, Marek Schwarz a Lukáš Kašpar. Od té doby jsou maximem dva hráči, na čemž s největší pravděpodobností nic nezmění ani letošek.

I pro Česko by tak tři zástupci v nejsledovanějším a nejdůležitějším kole byli mimořádnou událostí. A co teprve pro Slováky, kteří se loni "pochlubili" jedním hokejistou ve čtvrtém kole a v letech 2008, 2012 a 2016 je draft minul úplně.

Trojici, která má v červenci v kanadském Montrealu zazářit, tvoří křídelník Slafkovský, obránce Šimon Nemec a forvard Filip Mešár.

Všichni už se navzdory faktu, že jim je teprve 18 let, ukázali v seniorské reprezentaci Slovenska, kterou vede Kanaďan Craig Ramsay.

Jednasedmdesátiletého trenéra, který pracoval pro řadu klubů NHL, překvapuje, že ze zámoří nedostává od starých známých víc dotazů na zmíněné mladíky.

"Jeden kamarád z NHL mi volal a teď mám mít telefonát s Vincentem Lecavalierem, který dělá pro Montreal, ale upřímně jsem toho čekal mnohem víc. Je to zvláštní," řekl nedávno Ramsay slovenskému Športu.

Mešár, který zakončil druhý rok v áčku Popradu v elitní slovenské lize, neměl ještě před pár měsíci jisté první kolo. Stále nemá, nicméně většina žebříčků ho vidí mezi desátým a dvacátým místem, což je výrazný posun vpřed.

Nemec, jenž Mešára bránil coby zadák Nitry, projde prvním kolem téměř jistě. Podle převažujícího názoru by měl dokonce skončit vysoko v elitní desítce a poprat s Čechem Davidem Jiříčkem a post nejvýše postaveného beka.

Vůbec největší slovenskou nadějí je ale Slafkovský, obrovitý křídelník s tvrdou střelou, který na poslední olympiádě v Pekingu zazářil sedmi góly v sedmi kláních. Když pak fazónu potvrdil i v nejvyšší finské soutěži, kde se předtím trápil, skauti ještě víc zbystřili.

Například stanice Sportsnet a Corey Pronman ze serveru The Athletic už vidí Slafkovského jako celkovou dvojku dražby talentů za kanadským centrem Shanem Wrightem.

Dosud nejvýše draftovaným Slovákem byl v roce 2000 střelec Marián Gáborík, z něhož Minnesota udělala trojku. Slafkovský by ho tak mohl překonat.

"Pokud Juraj zopakuje na květnovém mistrovství světa výkon z olympiády nebo se k němu přiblíží, tak má velkou šanci být dokonce jedničkou draftu," myslí si skaut Haščák. "Musím říct, že kdyby to byl Kanaďan, tak se není o čem bavit. Nebo i kdyby to byl Švéd nebo Fin. My ale holt nemáme takovou prestiž, během let šla hodně dolů."

Slafkovský už zaujal i Jaromíra Jágra, k němuž ho někteří přirovnávají vzhledem k postavě a třeba síle na puku.

"Výborný hráč!" vykládal Jágr slovenským médiím. Poprvé si ho všiml zhruba před rokem, kdy Česko hrálo proti Slovákům dvě přípravná klání před mistrovstvím světa v Lotyšsku.

"Zapnul jsem si televizi a Slafkovský hrál s pukem u mantinelu, kde byl velmi silný," pokračoval majitel kladenských Rytířů. "Říkal jsem si: 'Ten hraje podobným stylem jako já. Toho chci do týmu.' Potom jsem zjistil, že je mu teprve 17 let, takže mi bylo jasné, že nemám absolutně žádnou šanci, protože bude hrát v mnohem lepším mužstvu."