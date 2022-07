Slováci šokovali na draftu NHL. Zazářil i Jiříček, Mrázka zasáhla výměna

Českého obránce Davida Jiříčka si v letošním draftu hokejové NHL vybral ze šesté pozice Columbus. V prvním kole uspěl také centr Jiří Kulich. Šokovali Slováci, kteří mají celkovou jedničku i dvojku.

Jiříček je nejvýše draftovaným českým bekem od roku 2000, kdy Rostislav Klesla skončil čtvrtý. Shodou okolností po něm také sáhl Columbus.

Vedle Klesly dopadli lépe než Jiříček už pouze Petr Svoboda, pětka draftu 1984, a Roman Hamrlík, který se v roce 1992 stal celkovou jedničkou.

Jiříček oproti draftovým prognózám výrazně neposkočil ani nahoru, ani dolu. Zaujal sezonou v extraligové Plzni, kde v 29 zápasech posbíral 11 bodů (5+6). V reprezentačním áčku později startoval na mistrovství světa ve Finsku. Mohlo mu uškodit zranění kolena, kvůli němuž vynechal velkou část ročníku.

V Columbusu se Jiříček sejde s českým kamarádem a dalším obráncem Stanislavem Svozilem, kterého si klub vybral před rokem ve třetím kole. Kromě toho mají Blue Jackets v hlavním týmu Jakuba Voráčka a drží práva ještě na talentovaného útočníka Martina Ryšavého.

Vedle Jiříčka uspěl v prvním kole také Jiří Kulich, jenž z 28. místa putoval do Buffala. V minulé sezoně zářil v extralize za Karlovy Vary a hlavně na dorosteneckém mistrovství světa, kde vstřelil devět gólů včetně hattricku proti Kanadě.

Letošnímu draftu každopádně dominovali Slováci, a to více, než se čekalo. Křídelník Juraj Slafkovský se stal celkovou jedničkou a zamířil do Montrealu, obránce Šimon Nemec šel hned za ním - vybralo si ho New Jersey. Do Montrealu pak z 26. pozice odešel ještě forvard Filip Mešár.

Slováci tak slaví historický úspěch. Jejich dosavadním maximem byla třetí pozice Mariána Gáboríka v draftu 2000.

"Nemůžu tomu uvěřit," žasl nad svým umístěním Slafkovský v rozhovoru pro ESPN. "Myslím, že pro Slovensko je to velký večer, stejně tak pro mě."

Slovensko je po 18 letech první zemí mimo Severní Ameriku, která dokázala na dražbě talentů obsadit první dvě pozice. Navázala na Rusko, jež v roce 2004 vládlo s dvojicí Alexandr Ovečkin - Jevgenij Malkin.

Dalším překvapením letošního draftu je propad Shanea Wrighta. Kanadský centr byl dlouho předpokládanou jedničkou, ale nakonec skončil až čtvrtý a zamířil do Seattlu. Arizona, která táhla jako třetí, si raději vybrala amerického útočníka Logana Cooleyho.

Před a při draftu proběhla řada výměn. Chicago získalo od Toronta Petra Mrázka a 25. volbu, kterou použilo na amerického beka Sama Rinzela. Opačným směrem putoval výběr číslo 38. Z toho je patrné, že Maple Leafs se českého brankáře chtěli zbavit.

K všeobecnému odmítnutí Rusů, o čemž se spekulovalo v souvislosti s válkou Vladimira Putina na Ukrajině, v prvním kole nedošlo. Anaheim udělal z obránce Pavla Minťukova celkovou desítku a forvard Ivan Mirošničenko skočil z dvacáté příčky do Washingtonu, přestože přestože kvůli rakovině mízních uzlin vynechal část uplynulé sezony a zřejmě zmešká i většinu té příští.

Snad jen křídelník Danila Jurov si pohoršil. Měl šanci na elitní desítku, ale sáhla po něm až Minnesota z 24. pozice.