Boston vzývá nový hit. Vedle Pastrňáka místo Zachy nečekaně ohromuje jiný centr

Jedničkou bodování bostonských Bruins je David Pastrňák, dvojkou Brad Marchand. To není žádné překvapení. Charlie Coyle na jasném třetím místě už ale vzbuzuje údiv. Muž, který se v NHL zapsal jako univerzál spíš pro defenzivní práci, má našlápnuto k životní sezoně.

Bez Patrice Bergerona a Davida Krejčího, kteří ukončili kariéru, vstupovali Bruins do stávající sezony s obavami o střed útoku.

Ty už ale nejsou na místě. Posuďte sami. Bergeron s Krejčím v minulé základní části dohromady nastřádali 43 gólů a 114 bodů.

Pavel Zacha a Charlie Coyle, kteří naplnili původní předpoklady a stali se centry prvních dvou lajn, mají momentálně náběh na celkem 47 branek a 122 bodů.

Samozřejmě je třeba brát v potaz i jiné věci než produktivitu. Například Bergeronovu defenzivní práci či úspěšnost na buly a Krejčího tvůrčí schopnosti. Ne vše se dá adekvátně nahradit, kór přes jedno léto v éře platových stropů.

Celkově však Zacha s Coylem obstáli.

I ti, kteří dvojici věřili, jsou ale dost možná překvapení. To proto, že bodově výkonnějším z dua je zatím 31letý Coyle.

Spíš se počítalo s tím, že to bude o pět let mladší Zacha, který v prvních dvou lajnách úspěšně nastupoval už v předešlém ročníku, akorát zpravidla na levém křídle.

Ne že by teď jako centr hrál špatně. Ve 45 zápasech posbíral solidních 30 bodů (10+20) a vyhrál 54 procent buly. Další krok vzhůru ale český forvard neudělal.

To Coyle, jenž měl před rokem nálepku centra číslo tři, vzlétl pozoruhodným způsobem. Po 49 kláních má na kontě 42 bodů (18+24) a v týmovém bodování stíhá druhého Marchanda.

Při takovém tempu může atakovat sezonní mety 30 gólů a 70 bodů (doteď měl nejvíc 21 branek a 56 bodů). Kde se to v něm najednou vzalo?

Příležitost vzlétnout koneckonců dostal už v předminulé sezoně, kdy si Krejčí odskočil do Olomouce a nechal za sebou díru ve středu druhé lajny. Tehdy ale Coyle nepřesvědčil. Zůstal ve škatulce urostlého dříče, který může hrát kdekoliv, ale nejvíc mu sedí vedení třetí formace.

Teď nastupuje v první přesilovce, konkrétně na bývalé Bergeronově pozici mezi kruhy, odkud vystrnadil Zachu, přesunutého do druhého komanda.

Pře hře pět na pět pak Coyle poslední dobou bruslí hlavně mezi Marchandem a Pastrňákem. Z posledních deseti zápasů s nimi naskočil osmkrát.

"Z téhle lajny se stal hit," napsal nedávno deník Boston Herald.

Mezi nejlepšími útočníky mužstva dostal hodně prostoru i Zacha, ale Coyle z toho těží víc.

"Vidím, že v útoku je sebevědomý," chválil Američana trenér Bostonu Jim Montgomery. "Chce střílet. Není to tak, že jen hledá Pastu, on s ním hraje. Když na to přijde, vystřelí. Drží puk na hokejce, nezbavuje se ho. Věří si tak, že mám za to, že z něj vyrostl náš centr číslo jedna."

Momentálně Coyle drží osmizápasovou bodovou šňůru, během níž dosáhl na parádní zápis 4+8. Z posledních 17 duelů má pak 21 bodů (8+13). Tomu se těžko konkuruje.

Zacha je tak, alespoň prozatím, bostonským centrem číslo dva.