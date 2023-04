Neradostný Vaněčkův večer. Gólman pětkrát inkasoval a Rangers vedou už 2:0

Hokejisté New York Ranges zvítězili i díky přihrávce Filipa Chytila na ledě New Jersey 5:1 a v úvodním kole play off NHL vedou už 2:0 na zápasy. U jediné branky domácích asistoval Ondřej Palát a Vítek Vaněček inkasoval pětkrát z třiceti střel. Další tři série se vyrovnaly: Toronto rozneslo 7:2 Tampu Bay, Colorado zdolalo Seattle 3:2 a Vegas porazili Winnipeg 5:2.

New Jersey vedlo trefou Erika Hauly, který v přesilové hře dorazil Palátovu střelu. Domácí drželi náskok až do 26. minuty, ve které Vladimir Tarasenko překonal Vaněčka střelou z mezikruží. Ještě v prostřední části překlopil Chris Kreider skóre na stranu Rangers dvěma tečemi v početních výhodách. Patrick Kane zvýšil individuální akcí ve 47. minutě na 4:1 a po Chytilově přihrávce zpoza branky zpečetil Kaapo Kakko zblízka výhru hostů. Toronto se oklepalo z úvodní prohry 3:7 a taktéž nadělilo soupeři sedmičku. Kanadský klub vedl po úvodní třetině 3:0 a po čtyřiceti minutách 6:1. Kämpf si připsal asistenci u páté branky, když jeho střelu doklepl Zach Aston-Reese. Hlavní postavou zápasu byl ale John Tavares, který nasázel hattrick. Na čtyři góly Maple Leafs přihrál obránce Morgan Rielly. Colorado prohrávalo už ve 14. minutě 0:2 brankami Justina Schultze a Brandona Taneva, který se prosadil v oslabení. Obhájce Stanleyova poháru ale ve druhé třetině vyrovnal slepenými brankami Artturiho Lehkonena a Valerije Ničuškina. Obrat dokonal v 53. minutě obránce Devon Toews. Naděje Seattlu na druhou výhru dlouho držel brankář Philipp Grubauer, který v zápase zneškodnil 38 střel. Vegas rozhodli v závěrečné třetině, ve které zlomili třemi góly nerozhodný stav 2:2. U všech tří branek figuroval Mark Stone, který nejdříve asistoval u vítězné trefy Chandlera Stephensona a v závěru dvěma brankami zvýraznil výhru. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 2. zápasy: New Jersey - NY Rangers 1:5 (stav série: 0:2), Toronto - Tampa Bay 7:2 (stav série: 1:1). Západní konference - 2. zápasy: Vegas - Winnipeg 5:2 (stav série: 1:1), Colorado - Seattle 3:2 (stav série: 1:1)

